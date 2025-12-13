ГД заявила о включении Deutsche Welle в реестр "нежелательных" организаций

В Госдуме России объявили, что Генпрокуратура поддержала предложение о включении немецкой медиакомпании Deutsche Welle в реестр "нежелательных" организаций. Об этом сообщается в телеграм-канале Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"DW находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки Комиссии по итогам мониторинга её провокационных публикаций, особенно в электоральный период", - заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Когда было принято решение о включении Deutsche Welle в реестр "нежелательных" организаций, не уточняется. Соответствующих упоминаний также нет ни в официальном перечне "нежелательных" организаций, ни в ленте сообщений Генпрокуратуры.