ГД заявила о включении Deutsche Welle в реестр "нежелательных" организаций

В Госдуме России объявили, что Генпрокуратура поддержала предложение о включении немецкой медиакомпании Deutsche Welle в реестр "нежелательных" организаций. Об этом сообщается в телеграм-канале Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"DW находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки Комиссии по итогам мониторинга её провокационных публикаций, особенно в электоральный период", - заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

Когда было принято решение о включении Deutsche Welle в реестр "нежелательных" организаций, не уточняется. Соответствующих упоминаний также нет ни в официальном перечне "нежелательных" организаций, ни в ленте сообщений Генпрокуратуры.

Мирноград в кольце
Мирноград в кольце

Мирноград в кольце

Армия РФ наступает

Аудионовости

Новости
Новости

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


