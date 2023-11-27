"Где-то он просчитался". Соцсети об аресте вернувшегося в РФ певца

Певец Шарлот, который после начала российского полномасштабного вторжения в Украину уехал из России, заявил о том, что выступает против войны. Он выложил видео, на котором сжигает российский паспорт, но в середине ноября объявил, что намерен вернуться, чтобы записать новый альбом. В ночь на 22 ноября его задержали в аэропорту "Пулково" и арестовали на 13 суток. По первым данным, ему грозило несколько административных дел.

Злорадству z-патриотов не было предела.

Вячеслав Лысаков

Хорошие новости.



Правоохранителям респект!



На прилетевшего в Питер из Еревана певца Шарлота надели наручники.

Ему может грозить до пяти лет лишения свободы за сжигание российского паспорта и антивоенные высказывания. Певец ртом заявлял, что возвращается домой в Россию для записи нового альбома.



Пришлось посмотреть, что из себя представляет этот певец за мир и хулитель Родины.



Задержанный щегол 24-х лет, наговоривший на пять лет, ранее участвовал в шоу «Песни на ТНТ», выступал на шоу «Вечерний Ургант», и написал музыкальную фразу для рекламы «Мегафона». В 2020 году выпустил совместный сингл с Моргенштерном.



Как видим - "наш" человек. Из тех, "испугавшихся".



Удивляет наглая наивность юноши в том, что ему всё сойдёт с рук. Записывать песни, видите ли, он столь отважно вернулся в "кровавый режим Путина". И не просто записывать песни.



Он не только показательно сжег свой паспорт, а потом написал оскорбительный текст о Патриархе, после чего общественники и призвали возбудить на него уголовное дело, - как пишут коллеги.



Явный недоумок несколько дней назад опубликовал в признанной экстремистской и запрещенной в России соцсети билет на самолет и сообщил, что принял решение лететь в Россию, чтобы «сражаться за русскоязычную культуру». Ни больше ни меньше. Тут-то интернет его и подвёл под цугундер.



Моргенштерн вон не дурак - носа сюда не кажет, а молодой, но опытный Ургант, прошедший полезную стажировку у хитромудрого сына Израиля Познера, тихо сшибает гонорары по свадьбам и дням рождения наших беспринципных, но денежных сограждан, опасливо косясь на людей в форме и ожидая сигнала от Пескова и Эрнста, что можно подгребать к ТВ.



Но, Бог не фраер - как говорят у нас в народе, наслушавшись сидельцев, - Он правду видит...

Сергей Марков

Релоканты возвращаются в Россию. Вот певец Шарлот приехал, хотя знал, что его арестуют и накажут за то, что он сжег свой паспорт России и клеветал на армию России. Но он приехал. И его реально арестовали в аэропорту. Дадут всего 15 суток пока и штраф 50 тысяч. А он в ответ - на видео записал, как он раскаивается, что он дурак.

Дурак, что уехал, а не что вернулся.

Релоканты массово возвращаются в Россию. Выше я писал, что огромные пробки в Москве тоже косвенный признак, что релоканты не за границей, - релоканты уже обратно в Москве.

Уже после ареста Шарлот извинился на камеру и объявил о том, что чистосердечно заблуждался относительно СВО.

Но извинения не помогли: уже через день стало известно, что на певца завели уголовные дела.

Екатерина Мизулина

В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела: 2 из них по ч.4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ - «Оскорбление чувств верующих».



Доброй дороги из Питера в Самару

Отдельные z-патриоты задают риторический вопрос: "да кто это вообще такой?"

Юлия Витязева

У меня два вопроса:

- Это вообще кто?

- Оно мужчина или женщина?

Но они явно лукавят: Шарлот был достаточно известен для того, чтобы служить одним из главных примеров "предательства" творческой интеллигенции.

У некоторых "либералов" Шарлот вызывает сочувствие.

Мария Баронова

Нахера вы этого п&*@юка задержали, а? Нет чтобы наоборот, встретить, паспорт вручить, сказать, чтобы больше так не делал.

Анна Монгайт

Певец Шарлот вернулся из дальних странствий в Россию и прямо в аэропорту был принят силовиками . На Шарлота, помнится, писала донос железная Барби Мизулина. Она обещала ему все кары небесные и повесточку. А Шарлот показал ей фигу и сжег российский паспорт. Про Мизулину он сочинил песню, где Мизулина рифмуется с казюлиной. Родина такое не прощает. И вот наивный Шарлот вернулся . Ошибка покруче номера с паспортом. Думаю, и повесточка не за горами.

Любовь Соболь

Мизулина сообщила, что на певца еще и возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.



Путинское государство — это когда реальным насильникам и убийцам дают помилования, а молодых безобидных ребят прессуют вплоть до посадок.

Но сочувствуют певцу не все.

Антон Орех

На формулировку дня претендуют сразу две из покаянного видео певца Шарлота:

«осечка в понимании происходящего» и «ошибочно был помешан на ложной информации».

Игорь Мурзин

Мдя, посмотрел сколько ему лет. Вроде 25, достаточно чтобы соображать, что если ты более менее человек публичный, то хамить Пу и высказывать свое фи против войны, можно, но только отбежав на приличное расстояние от границ РФ с внешней стороны. Ну, а если отбежал и начал говорить, то ты же не навальный, фигли было возвращаться и теперь извиняться. Глупо же выглядит со всех сторон... повестку из военкомата уже в любом случае принесут... и прямо по месту отсидки.

Мишель Мон

неизвестный мне певец шарлот вернулся, соскучившись по родному гулагу, на территорию ада. разумеется, его арестовали и будут пытать в родном обожаемом гулаге.

но это не удивляет. удивляет другое: это ж надо совсем выжить из ума, чтобы туда возвращаться добровольно..

Егор Алексеев

Жгут паспорт при свидетелях, а потом летят в Пулково в руки прокурора Вышинского .

О чем думают? Что в голове у людей.

На освобождение надежды нет, певец Шарлот не маньяк, не сатанист, даже не серийный убийца.

Олег Михайлов

Певец Шарлот:

- Cжёг российский паспорт

- Заявил о желании приехать в Киев и поддерживать украинцев

- Вызвал на дуэль Шамана

- Заявил, что хочет бороться за русскую культуру

- Решил вернуться в Россию

- Опубликовал билеты

- Задержан в аэропорту, ему светит 5 лет тюрьмы



Просчитался, но... где?

Вывод из произошедшего очевиден.

Кир Васильев

Ребята! Запоминаем как делать не надо! Шарлот (увы, я не знаком с его творчеством, видел в comedy, где его сравнивали с зефиркой и эклером из-за его "нежного" внешнего вида - видео прилагаю), летом показательно сжёг российский паспорт, вернулся в Питер и был задержан. Так и хочется спросить - на хуа!? Зачем?

Ранее он заявлял, что желает приехать в Киев для «поддержки людей выступлениями», и просил власти Украины помочь попасть ему в страну, после чего вызывал на поединок Шамана, а недавно анонсировал возвращение в Россию. экзистенциальный кризис? Помешательство? Плохой драгдилер? Не знаю... Может все вместе.

По возвращению встречали его полицейские с наручниками. Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы в РФ за сжигание российского паспорта и высказывания в соц сетях. Хочу напомнить - РФ стала одной из самых страшных стран, для людей с такими предпочтениями в одежде... Такое же было и в Германии, конца 30-ых.

План был просто шикарный, но где-то он просчитался... Давайте подумаем где, и никогда не будем за ним повторять...

Анатолий Несмиян

Очередной сигнал для всех, кто уехал: не возвращайтесь.



Задача этого режима - похоронить страну вместе с собой. Вполне понятная логика нынешних геронтократов - обидно, что ты умрешь, а после тебя люди будут жить. Поэтому пока есть возможность, нужно превратить в мертвую пустыню всё вокруг.



Отсюда и политика, которая выглядит с точки зрения здравого смысла суицидальной, но у нее вполне здравый посыл - кого удастся, похоронить, кого не удастся - выдавить из страны. А любой "возвращенец" в рандомном порядке будет брошен в жернова террора, как предупреждение - раз уехали, считайте, что вам повезло. Пользуйтесь добротой. Но у нее есть свои пределы. Пожалуйста, не приезжайте обратно.