"Где-то он просчитался". Соцсети об аресте вернувшегося в РФ певца

Певец Шарлот, который после начала российского полномасштабного вторжения в Украину уехал из России, заявил о том, что выступает против войны. Он выложил видео, на котором сжигает российский паспорт, но в середине ноября объявил, что намерен вернуться, чтобы записать новый альбом. В ночь на 22 ноября его задержали в аэропорту "Пулково" и арестовали на 13 суток. По первым данным, ему грозило несколько административных дел.
Злорадству z-патриотов не было предела.
Хорошие новости.
Правоохранителям респект!
На прилетевшего в Питер из Еревана певца Шарлота надели наручники.
Ему может грозить до пяти лет лишения свободы за сжигание российского паспорта и антивоенные высказывания. Певец ртом заявлял, что возвращается домой в Россию для записи нового альбома.
Пришлось посмотреть, что из себя представляет этот певец за мир и хулитель Родины.
Задержанный щегол 24-х лет, наговоривший на пять лет, ранее участвовал в шоу «Песни на ТНТ», выступал на шоу «Вечерний Ургант», и написал музыкальную фразу для рекламы «Мегафона». В 2020 году выпустил совместный сингл с Моргенштерном.
Как видим - "наш" человек. Из тех, "испугавшихся".
Удивляет наглая наивность юноши в том, что ему всё сойдёт с рук. Записывать песни, видите ли, он столь отважно вернулся в "кровавый режим Путина". И не просто записывать песни.
Он не только показательно сжег свой паспорт, а потом написал оскорбительный текст о Патриархе, после чего общественники и призвали возбудить на него уголовное дело, - как пишут коллеги.
Явный недоумок несколько дней назад опубликовал в признанной экстремистской и запрещенной в России соцсети билет на самолет и сообщил, что принял решение лететь в Россию, чтобы «сражаться за русскоязычную культуру». Ни больше ни меньше. Тут-то интернет его и подвёл под цугундер.
Моргенштерн вон не дурак - носа сюда не кажет, а молодой, но опытный Ургант, прошедший полезную стажировку у хитромудрого сына Израиля Познера, тихо сшибает гонорары по свадьбам и дням рождения наших беспринципных, но денежных сограждан, опасливо косясь на людей в форме и ожидая сигнала от Пескова и Эрнста, что можно подгребать к ТВ.
Но, Бог не фраер - как говорят у нас в народе, наслушавшись сидельцев, - Он правду видит...
Релоканты возвращаются в Россию. Вот певец Шарлот приехал, хотя знал, что его арестуют и накажут за то, что он сжег свой паспорт России и клеветал на армию России. Но он приехал. И его реально арестовали в аэропорту. Дадут всего 15 суток пока и штраф 50 тысяч. А он в ответ - на видео записал, как он раскаивается, что он дурак.
Дурак, что уехал, а не что вернулся.
Релоканты массово возвращаются в Россию. Выше я писал, что огромные пробки в Москве тоже косвенный признак, что релоканты не за границей, - релоканты уже обратно в Москве.
Уже после ареста Шарлот извинился на камеру и объявил о том, что чистосердечно заблуждался относительно СВО.
Но извинения не помогли: уже через день стало известно, что на певца завели уголовные дела.
В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 3 уголовных дела: 2 из них по ч.4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ - «Оскорбление чувств верующих».
Доброй дороги из Питера в Самару
Отдельные z-патриоты задают риторический вопрос: "да кто это вообще такой?"
У меня два вопроса:
- Это вообще кто?
- Оно мужчина или женщина?
Но они явно лукавят: Шарлот был достаточно известен для того, чтобы служить одним из главных примеров "предательства" творческой интеллигенции.
У некоторых "либералов" Шарлот вызывает сочувствие.
Нахера вы этого п&*@юка задержали, а? Нет чтобы наоборот, встретить, паспорт вручить, сказать, чтобы больше так не делал.
Певец Шарлот вернулся из дальних странствий в Россию и прямо в аэропорту был принят силовиками . На Шарлота, помнится, писала донос железная Барби Мизулина. Она обещала ему все кары небесные и повесточку. А Шарлот показал ей фигу и сжег российский паспорт. Про Мизулину он сочинил песню, где Мизулина рифмуется с казюлиной. Родина такое не прощает. И вот наивный Шарлот вернулся . Ошибка покруче номера с паспортом. Думаю, и повесточка не за горами.
Мизулина сообщила, что на певца еще и возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
Путинское государство — это когда реальным насильникам и убийцам дают помилования, а молодых безобидных ребят прессуют вплоть до посадок.
Но сочувствуют певцу не все.
На формулировку дня претендуют сразу две из покаянного видео певца Шарлота:
«осечка в понимании происходящего» и «ошибочно был помешан на ложной информации».
Мдя, посмотрел сколько ему лет. Вроде 25, достаточно чтобы соображать, что если ты более менее человек публичный, то хамить Пу и высказывать свое фи против войны, можно, но только отбежав на приличное расстояние от границ РФ с внешней стороны. Ну, а если отбежал и начал говорить, то ты же не навальный, фигли было возвращаться и теперь извиняться. Глупо же выглядит со всех сторон... повестку из военкомата уже в любом случае принесут... и прямо по месту отсидки.
неизвестный мне певец шарлот вернулся, соскучившись по родному гулагу, на территорию ада. разумеется, его арестовали и будут пытать в родном обожаемом гулаге.
но это не удивляет. удивляет другое: это ж надо совсем выжить из ума, чтобы туда возвращаться добровольно..
Жгут паспорт при свидетелях, а потом летят в Пулково в руки прокурора Вышинского .
О чем думают? Что в голове у людей.
На освобождение надежды нет, певец Шарлот не маньяк, не сатанист, даже не серийный убийца.
Певец Шарлот:
- Cжёг российский паспорт
- Заявил о желании приехать в Киев и поддерживать украинцев
- Вызвал на дуэль Шамана
- Заявил, что хочет бороться за русскую культуру
- Решил вернуться в Россию
- Опубликовал билеты
- Задержан в аэропорту, ему светит 5 лет тюрьмы
Просчитался, но... где?
Вывод из произошедшего очевиден.
Ребята! Запоминаем как делать не надо! Шарлот (увы, я не знаком с его творчеством, видел в comedy, где его сравнивали с зефиркой и эклером из-за его "нежного" внешнего вида - видео прилагаю), летом показательно сжёг российский паспорт, вернулся в Питер и был задержан. Так и хочется спросить - на хуа!? Зачем?
Ранее он заявлял, что желает приехать в Киев для «поддержки людей выступлениями», и просил власти Украины помочь попасть ему в страну, после чего вызывал на поединок Шамана, а недавно анонсировал возвращение в Россию. экзистенциальный кризис? Помешательство? Плохой драгдилер? Не знаю... Может все вместе.
По возвращению встречали его полицейские с наручниками. Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы в РФ за сжигание российского паспорта и высказывания в соц сетях. Хочу напомнить - РФ стала одной из самых страшных стран, для людей с такими предпочтениями в одежде... Такое же было и в Германии, конца 30-ых.
План был просто шикарный, но где-то он просчитался... Давайте подумаем где, и никогда не будем за ним повторять...
Очередной сигнал для всех, кто уехал: не возвращайтесь.
Задача этого режима - похоронить страну вместе с собой. Вполне понятная логика нынешних геронтократов - обидно, что ты умрешь, а после тебя люди будут жить. Поэтому пока есть возможность, нужно превратить в мертвую пустыню всё вокруг.
Отсюда и политика, которая выглядит с точки зрения здравого смысла суицидальной, но у нее вполне здравый посыл - кого удастся, похоронить, кого не удастся - выдавить из страны. А любой "возвращенец" в рандомном порядке будет брошен в жернова террора, как предупреждение - раз уехали, считайте, что вам повезло. Пользуйтесь добротой. Но у нее есть свои пределы. Пожалуйста, не приезжайте обратно.
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