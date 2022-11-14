Генассамблея ООН призвала взыскать с России репарации Украине

Генеральная Ассамблея ООН в понедельник, 14 ноября, приняла резолюцию, в которой Россия признаётся ответственной за выплату репараций Украине. Об этом сообщает Reuters.

Резолюцию поддержали 94 из 193 членов ассамблеи. Среди тех, кто проголосовал против, например, Беларусь, Куба, Иран и Зимбабве (всего 14 стран). Воздержались 73 члена ассамблеи.

Таким образом Генассамблея ООН признала, что Россия нарушила международное право, начав войну против Украины, и должна "нести правовые последствия, включая возмещение ущерба". В резолюции предлагается создать специальный международный механизм учёта и компенсации ущерба, который понесла и понесет Украина в результате войны.

Резолюции Генассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, не обязательны к исполнению. Они имеют лишь политическое значение. Россия имеет право вето в Совбезе ООН и блокирует любые направленные против нее документы.

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