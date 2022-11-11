Назад, к новым рубежам. Российские окопы на левом берегу Днепра

Перед отступлением из правобережной части Херсонской области российские войска вырыли окопы и соорудили укрепления для военной техники на левом берегу Днепра – об этом свидетельствуют спутниковые снимки, изученные Радио Свобода и расследовательским проектом "Схемы". Фотографии со спутника также подтверждают, что армия РФ взорвала несколько пролетов моста, ведущего к дамбе Каховской ГЭС.

Эксперты считают маловероятным, что украинская армия сразу после занятия Херсона попытается форсировать Днепр и продолжить контрнаступление на российские позиции на восточном берегу реки – скорее, говорят они, ВСУ будут использовать отвоеванный плацдарм на западном берегу Днепра для обстрелов российских позиций и складов боеприпасов, которые раньше не попадали в радиус поражения имеющихся у Украины высокоточных артиллерийских систем. Тем не менее, спутниковые снимки показывают, что Россия, по крайней мере, попыталась подготовиться к сценарию "лобовой" украинской атаки.

На снимках сервиса Planet.com, сделанных 10 ноября, видно, что новая линия окопов протяженностью почти 2 километра появилась, например, вдоль берега реки к северу от Новокаховской ГЭС.

Эта линия включает в себя ранее отсутствовавшие в этом месте укрепления для военной техники, возможно – артиллерийских систем.

Новые окопы видны и у въезда на территорию Новокаховского речного порта, расположенного к северо-востоку от Каховской ГЭС.

Новая линия окопов протяженностью более 1200 метров, которой нет на более ранних снимках, появилась на острове Коса, слева от Каховской гидроэлектростанции.

В самой Новой Каховке окопы вырыты российскими войсками в районе причала, который российская армия использовала для переброски войск с берега на берег. Ранее Радио Свобода и "Схемы" писали о работавшей там паромной переправе: с помощью спутниковых снимков нам удалось установить, что Россия начала вывозить солдат и военную технику с правого берега еще в середине октября.

Опасения того, что, отступая из правобережной части Херсонской области, Россия может взорвать дамбу Каховской ГЭС, не подтвердились – но фотографии в соцсетях российских военкоров и спутниковые снимки, опубликованные сервисом Planet.com 11 ноября, подтверждают, что армия РФ взорвала несколько пролетов моста, ведущего к дамбе и являвшегося последней сухопутной ниточкой, соединяющей берега Днепра в этом районе.

Уходя из Херсона, Россия взорвала и несколько пролетов Антоновского моста, ранее серьезно поврежденного украинскими обстрелами. Тем не менее, как видно на спутниковых снимках, перед этим российская армия вырыла новые окопы у въезда на мост на левом берегу реки.

Аналогичные укрепления Россия активно делает и в глубоком тылу: 9 ноября OSINT-исследователь Бенджамин Питтет опубликовал в твиттере спутниковые снимки, свидетельствующие, что новые защитные сооружения появились возле контрольно-пропускного пункта "Джанкой" между Херсонской областью и аннексированным Крымом, а также возле города Армянск на Перекопском перешейке.

Российские войска заняли Херсон и большую часть Херсонской области в первые дни после вторжения в Украину, в феврале и марте. В сентябре в области прошло голосование о её присоединении к России – подавляющее большинство стран ООН и Украина сочли его незаконным и не признали аннексию. Вскоре после этого началась новая фаза украинского наступления на севере области, а затем – вывод российских войск из Херсона. Перед отступлением из города были вывезены памятники, прах князя Григория Потёмкина, экспонаты музеев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия по-прежнему считает Херсонскую область своей территорией.

По оценкам американских военных, например, председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марка Милли, в последние недели на правом (западном) берегу Днепра находилось от 20 000 до 30 000 российских военнослужащих. Официально о том, что российская армия оставит правый берег, министр обороны России Сергей Шойгу объявил в среду, 9 ноября. Утром в пятницу командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин объявил вывод войск завершенным.