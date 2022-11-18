Гендиректор издания "Медуза" получила премию за свободу прессы

Учредительница и генеральный директор издания "Медуза" Галина Тимченко стала лауреатом Международной премии за свободу прессы. Эта премия присуждается Комитетом защиты журналистов за достижения в отстаивании свободы журналистики и права читателей и зрителей на правдивую информацию. В этом году она была вручена в 32-й раз. Церемония награждения прошла в Нью-Йорке.

Галина Тимченко получила особую награду – премию имени Гвен Айфилл за многолетние выдающиеся достижения в деле свободы прессы. Кроме неё лауреатами этого года стали главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, кубинский журналист Авраам Хименес Эноа, курдская журналистка Нияз Абдулла и журналистка из Вьетнама Фам Доан Транг.

На церемонии вручения премии Тимченко сказала, что, несмотря на блокировку "Медузы" в России, издание продолжает читать многомиллионная российская аудитория, и долг журналистов – по-прежнему предоставлять читателям независимую объективную информацию и не оставлять их одних в этот темный час. "Победа – это еще не финал. Проигрыш – еще не окончательное поражение. Единственное, что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу. И мы будем продолжать," – пообещала Тимченко.