Кембриджский словарь выбрал словом года глагол "галлюцинировать", получивший новое значение, связанное с искусственным интеллектом (ИИ).

Галлюцинировать (англ. hallucinate) – производить ложную информацию и преподносить её как факт (в отношении ИИ-систем). Галлюцинировать могут, например, чат-боты.

Команда Кембриджского словаря выбрала это слово, признав, что его новое значение отражает суть того, почему люди говорят об искусственном интеллекте. "Генеративный ИИ – это мощный инструмент, и мы всё еще учимся, как взаимодействовать с ним безопасно и эффективно. Это значит, что нам нужно осознавать как его потенциальные сильные стороны, так и его текущие слабости", – отмечают составители словаря.

В начале ноября другой словарь английского языка Collins словом года назвал "искусственный интеллект". Свои варианты вскоре представят словарь Merriam-Webster и Оксфордский словарь. В России слово года выбирает экспертный совет лингвистов, журналистов и культурологов (словом 2022 года была "война").