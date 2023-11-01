Словарь Collins назвал слово года-2023: "Искусственный интеллект"

Редакция одного из самых авторитетных словарей английского языка Collins назвала "слово года" - самое популярное нововведение в словаре за 2023 год. Им стал термин Artificial Intelligence (AI), то есть "искусственный интеллект" (ИИ). Он означает моделирование мыслительных процессов при использовании компьютерных программ, так называемых нейросетей.

Филологи отмечают, что в 2023 году это словосочетание употреблялось в четыре раза чаще, чем ранее. Они называют ИИ "новой великой технологической революцией".

Технологии, связанные с искусственным интеллектом, в уходящем году не только бурно развивались, но и перешли из экспериментального применения в повседневную жизнь. Программы ИИ самообучающиеся, они могут применяться практически везде, где необходимо создание текстов или изображений. Предполагается, что вскоре они смогут заменить человека по целому ряду практических задач в юриспруденции, бюрократии, технической документации, а также в создании иллюстраций и других произведений искусства.

Завтра, 2 ноября, бывшие участники группы "Битлз" обещают выпустить новую песню на основе архивной записи. Голос Джона Леннона в ней будет воссоздан при помощи искусственного интеллекта.

Словарь Collins объявляет новое "слово года" в конце каждого года. Это слово, которое вошло в текущем году в массовое словоупотребление и стало популярным. В прошлом году "словом-2022" стал "пермакризис" - перманентный, то есть постоянный кризис как новое самоощущение общества после пандемии коронавируса, начала войны России в Украине, других конфликтов и экономического спада. Ближе к Рождеству свои "слова года" объявляет также другой авторитетный словарь английского - Webster.