На пресс-конференцию в МИД Беларуси привели арестованного Протасевича

МИД Беларуси в понедельник провёл пресс-конференцию, посвящённую инциденту с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, который привёл к новому обострению отношений между официальным Минском и Западом.

Представители МИД, Минобороны и других ведомств Беларуси представили свою версию событий. На пресс-конференцию были приглашены зарубежные дипломаты и западные журналисты. Однако часть из них покинула зал после того, как неожиданно в пресс-конференции принял участие арестованный белорусский блогер Роман Протасевич. Он находился на борту самолёта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и после посадки в Минске был арестован.

Пресс-конференцию, в частности, покинули журналисты Би-би-си, объяснив это тем, что, по их мнению, Протасевич выступает под давлением властей.

Сам он сказал, что выступает по доброй воле.

Протасевич обвиняется в Беларуси в ряде преступлений - в связи с его поддержкой массовых протестов против Александра Лукашенко в прошлом году. Его родные и соратники ранее, когда Протасевич уже появлялся на экране белорусского телевидения и критиковал противников Лукашенко, призывали игнорировать его слова, утверждая, что он подвергается насилию или давлению под арестом.

Представители белорусских властей вновь выступили с утверждениями, что посадка самолёта в Минске не была спецоперацией, а решение о ней приняли сами пилоты из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. По словам представителя Минобороны, истребитель ВВС Беларуси не принуждал лайнер сесть в Минске, а белорусские диспетчеры только "рекомендовали" ему посадку, а не требовали её.

Страны ЕС ранее обвинили Беларусь в "воздушном пиратстве" в связи с инцидентом. Они считают, что самолёт намеренно посадили в Минске, чтобы арестовать Протасевича, бывшего главного редактора одного из самых популярных оппозиционных медиаресурсов NEXTA. Против режима Александра Лукашенко в связи с инцидентом вводятся новые санкции.

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что не одобряет, но и не осуждает действия Лукашенко в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.