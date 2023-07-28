Лидер переворота в Нигере генерал Тчиани объявил себя президентом

Генерал Омар Тчиани, стоявший во главе государственного переворота в Нигере, объявил себя президентом переходного периода. Заявление он сделал в эфире национального телевидения. Свергнутый президент страны Мохамед Базум остаётся под охраной в своей резиденции.

В своём телевизионном обращении Тчиани заявил, что причинами государственного переворота стали ошибки правительства Базума, угрожавшие национальной безопасности страны, бедственное экономическое положение и коррупция.

Омар (Абдурахман) Тчиани был главой президентской гвардии с 2011 года, ещё при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу. Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году.

Мятеж в Нигере начался 26 июля, когда президентская гвардия заблокировала Базума и семью в его резиденции. Первоначально офис Базума распространил сообщение, что ни армия, ни Национальная гвардия не поддержали заговорщиков. Однако уже через несколько часов появились сообщения, что Базум смещён.

Как сообщали источники Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить Тчиани.