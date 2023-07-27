Модель мятежа: из Африки в Кремль

Военный переворот в Нигере как раз подоспел к африканскому саммиту Владимира Путина в Санкт-Петербурга. Нигерийского президента арестовала его собственная охрана. Ждать ли в связи с этим превентивных чисток в ФСО? Интересно, что глава несостоявшегося российского переворота Евгений Пригожин тоже находится в эти дни в Санкт-Петербурге, фотографируясь с гостями форума. Он больше не угроза. МВД РФ тем временем объявляет в розыск судью Международного суда в Гааге. Мстят за путинский ордер. В гостях: политик Михаил Лобанов, военный эксперт Игаль Левин, юрист Глеб Богуш.

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Елена Рыковцева: Сплошная Африка забила все информационные ленты. Потому что с одной стороны там совершился военный переворот, которого так не хватило Российской Федерации в конце июня, а с другой стороны вся та же самая Африка приехала к Владимиру Путину, у которого не успел дозавершиться военный переворот в то время, как организатор этого переворота вместе со всеми гостями тусит по коридорам этого африканского форума в Санкт-Петербурге. Давайте в Нигер сначала, посмотрим, как они там попытались своего президента прижать к стенке.

Елена Рыковцева: С нами Михаил Лобанов. На нашей с вами памяти переворотов военных на этом континенте было, естественно, немало, это не первый и не последний. Просто любопытно, что он случился вслед за российским мятежом, да еще на фоне африканского конгресса, саммита у Владимира Путина. Каков ваш прогноз, теперь правительство Российской Федерации, руководство Российской Федерации будет повнимательнее присматриваться к технике военных переворотов, в ходе которых именно охранники берут под белы ручки своего президента?

Михаил Лобанов: Как я вижу, эти вопросы давно в центре внимания Путина, ближайшего окружения. Складывается такое впечатление, что у нас боятся, как бы чего ни случилось с Владимиром Владимировичем, потому что это последняя надежда, последняя скрепа, которая держит не только его ближайшее окружение, но и вообще весь правящий класс, что они не могут представить, как жить дальше без него. Месяц назад мы увидели, что реально рискованными, несущими риски для жизни задачами госбезопасность не всегда готова заниматься, им проще заниматься оппозиционерами, даже лидерами мнения из лояльного спектра, но никак не браться за такие фигуры, как Пригожин, у которых есть своя служба безопасности.

Елена Рыковцева: Помните, эфэсошник сбежал от Владимира Путина, который рассказывал, что он здоров? Мы можем догадываться, что были перестановки, перетрясли все кадры вокруг Владимира Путина, пересмотрели всю систему набора эфэсошников. Как удостовериться, что человек тебе верен? Африканский лидер страны Нигер набирал себе охрану тщательно, наверное, есть специально обученные люди, как их проверяют чисто теоретически, что нет, не вступит с мятежниками в заговор, президента не арестует?

Михаил Лобанов: Не знаю, это другая планета. Я привык выстраивать доверие с единомышленниками, с которыми мы вели общественные кампании, в ходе непосредственных разговоров, в ходе каких-то акций, в которых мы шли на риск, где проверяешь, кому доверяешь, кому не очень, с кем готов в следующий раз что-то совместное делать, с кем-то нет. Мы видим, что Путин любит дублировать разные органы. Появление Росгвардии, которую он дал своему бывшему охраннику, появление ЧВК "Вагнер". Он хочет минимизировать риски, сделав параллельные структуры, которые как-то должны друг друга уравновешивать. Месяц назад мы видели попытку создать теневую структуру, очень характерную для путинского режима, где существенная часть экономики находится в тени, где есть фонды, через которые государство финансирует серые национальные проекты. Такая серая схема с ЧВК, которая должна была стать противовесом армии, она наоборот приводит к рискам.

Елена Рыковцева: С нами на связи юрист Глеб Богуш. Если вы заметили, то реакция международной общественности на результаты этого переворота в плохо изученной нами стране Нигер, в которой армия всего пять тысяч человек, она в поддержку президента этой страны, которого его же собственная охрана арестовала, недовольна международная общественность результатами этого переворота. Если бы довел до конца свое черное дело Евгений Пригожин, была бы такая же международная реакция: все возмущены, что снесли Владимира Путина?

Глеб Богуш: Разница состоит именно в масштабах государства, в том, что Нигер не атакует другие страны, не ведет агрессивную войну против соседей. Какого-то устойчивого механизма реакции на такого рода события не сложилось. В Африке почти каждый месяц что-то такое происходит, очень много переворотов. За этими заявлениями скорее всего не последует ничего, все будут ждать, каким образом ситуация закрепится, сколько продержится эта хунта. К сожалению, это очень грустная история, она показывает, что в мире нет никакой полиции, никаких сил, которые могли бы сохранить этот порядок. Я думаю, что на самом деле что-то подобное могло произойти и, возможно, еще произойдет в России. Мы видим, что цена этой Конституции вряд ли отличается от Конституции Нигеры, которую взяли и приостановили.

Елена Рыковцева: Это же незаконно с точки зрения внутреннего законодательства, Конституции страны, международных представлений, что вот идет Пригожин условный и сбрасывает своего президента. Но у меня какое-то подозрение, что возмущения большого со стороны ООН, НАТО, Европейского союза не было бы. Мне кажется, они попытались бы налаживать отношения с новым захватчиком власти в России.

Глеб Богуш: К сожалению, нет никаких правил, по которым признаются или не признаются правительства. В мире около 200 государств, большинство государств тяжело назвать демократическими. Есть в мире откровенные хунты, откровенные военные диктатуры. К сожалению, к их числу можно смело сейчас отнести Российскую Федерацию и республику Беларусь. Правило такое: кто осуществляет контроль над государством, тот и прав. Оно похоже на право силы. К сожалению, нет в международном праве нормы, что должна быть демократия. В мире нет по-прежнему демократического большинства, в этом большая проблема. Государства, которые мирно себя ведут, соблюдают международное право, но при этом внутри они не ведут себя демократически. Они даже могут не нарушать права человека системно, но они не являются демократиями, и в этом огромная проблема. Когда нет демократических институтов, когда нет никакого международного механизма, здесь очень сложно провести границу, кто перед нами, легитимный лидер государства, правительства, либо это банда разбойников.

Елена Рыковцева: Игаль Левин с нами на связи, военный эксперт. Насколько может быть распространена такая практика на территории Российской Федерации, где тоже мог бы быть такой же переворот, где собственная охрана президента фактически участвует в заговоре. Возможно ли людей зазомбировать по части верности на сто процентов, или в конце концов именно охрана Владимира Путина, именно ФСО станет его погибелью?

Игаль Левин: Если они увидят, что им дороже будет, что он будет оставаться, то почему нет? Более того, что постоянно США остаются на связи с Кремлем – это не секрет, после полномасштабного вторжения остаются по вопросу ядерного чемоданчика, ядерной кнопки. Когда Советский Союз разваливался, что было шоком для Запада, там тоже главный вопрос был насчет ядерного оружия. Все остальное, какие-то головы меняются, ширмы меняются, кто конкретно будет своим лицом, пардон, светить официально перед народом России – это вторично.

Елена Рыковцева: Я хотела бы спросить о явлении во время этого замечательного африканского форума в Санкт-Петербурге Евгения Пригожина. Известный политолог и толкователь разного рода действий российской власти Сергей Марков говорит, что он укрепляет, кулуарно общаясь, африканские возможности Владимира Путина. Михаил, что вы скажете об этом прекрасном явлении?

Михаил Лобанов: С одной стороны изумляет, с другой стороны пугает, что от имени нашей страны, от имени нашего народа проводится такая колониальная политика в стиле XIX века. По многим направлениям жизни нас пытаются вогнать в XIX век, в век больших войн, где много всякой позолоты, мишуры, где все решают какие-то небольшие элитные группы. Пригожин в какой-то степени вписывается в эту логику колониального раздела мира. Но, конечно, это удручает, XIX век - это не то, чтобы хотелось бы сейчас, это то, что нужно человечеству перешагнуть и оставить далеко в прошлом.

Елена Рыковцева: Существует ли хоть какое-то юридическое толкование того, что происходит? Этот человек, который готовил переворот, который убил русских летчиков, они убиты его людьми по его приказу, он сейчас в кулуарах этого форума ведет переговоры. Это укладывается хоть в какую-то юридическую схему или нет этому аналогов?

Глеб Богуш: Это не укладывается ни в какую юридическую схему. В данном случае это совершенно невероятная ситуация. Мы уже давно перестали удивляться тому, что положение российских кодексов, даже Конституции могут быть просто проигнорированы. Дело прекращается, трупов не было, не было ущерба. Перед этим Пригожин испарился где-то в Беларуси, а сейчас все видят, в том числе те, кто применяет нормы уголовного права, разные наши так называемые правоохранительные органы, они видят эту фотографию, это сообщение.

Елена Рыковцева: Сходят с ума или предпочитают подумать, что это сон. Может ли означать, что раз его допустили совсем в святая святых, разве что не на трибуну к Путину, что у Пригожина вытянули жало, он абсолютно безвреден? В нем они уверены так же, как, допустим, в этих эфэсошниках, которые охраняют Путина, потому что они дают ему там гулять по травке? Ведь он же может в конце концов пропитать одежду этого лидера африканского, который потом будет встречаться, завтракать с Владимиром Путиным, они же еще на ужин пойдут с ним завтра.

Игаль Левин: Это интересно наблюдать в контексте ареста Гиркина, он же Стрелков: Гиркин террорист, и Пригожин террорист. Но один сидит сейчас и потом, видимо, будет отбывать заключение в России, а второй разгуливает и ручкается с африканскими лидерами. Разница в том, что у одного есть штыки, винтовка рождает власть. Один убивал русских солдат, сбивал вертолеты, шел на Кремль, угрожал, а второй ничего из себя не представлял, пользовался определенной протекцией, кто давал ему все эти полтора года разговаривать спокойно. Кремль, силовики, которые пришли к власти, они уважают только силу. "Пригожинцы", куда их всех деть? Расстрелять, как при Сталине, в ГУЛАГ сослать? Пробуются всякие схемы, их отдали на содержание Лукашенко, который должен держать их под контролем. Будут пытаться этот хаос, который они породили, вернуть обратно под контроль, а дальше его отправят на край света, я думаю.

Елена Рыковцева: Давайте посмотрим сюжет об этом форуме. Нужно понимать, что российские федеральные каналы подают это как огромное событие, что столько стран и столько лидеров к нам приехало. Но если сравнивать с аналогичным форумом, который был накануне, то получается вовсе не столько.

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