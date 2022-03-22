Глава ООН призвал остановить "абсурдную войну" в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить "абсурдную войну", которую Россия начала в Украине, подчеркнув, что у этого конфликта не может быть победителя, а люди вынуждены проходить через "сущий ад".

"Продолжение войны морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения", - заявил Гутерриш в общении с журналистами в Нью-Йорке 22 марта.

Спустя почти 4 недели после начала российского военного вторжения, которое на Западе называют ничем не спровоцированным, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна оказалась "на грани выживания".

Крупные украинские города продолжают подвергаться ударам российской авиации, при этом военнослужащие РФ встречают на украинской территории ожесточённое сопротивление. Наиболее интенсивным обстрелам подвергается портовый город Мариуполь, который, как отмечают эксперты, Россия стремится использовать как связующее звено между аннексированном Крымом и районами на востоке Украины, подконтрольными сепаратистам.

"Даже если падёт Мариуполь, Украину невозможно завоевать город за городом, улица за улицей, дом за домом", - сказал Гутерриш. Рано или поздно, по его словам, события должны будут перейти с поля боя за стол переговоров. Гутерриш призвал обе стороны прекратить боевые действия и немедленно перейти к "серьёзным переговорам".

К "честным и содержательным" переговорам о мире недавно призвал Москву президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал такой диалог "единственным шансом для России снизить ущерб от собственных ошибок".