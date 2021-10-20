Генеральная прокуратура отказалась выплатить компенсацию Ивану Асташину – осужденному по так называемому делу Автономной боевой террористической организации (АБТО). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Асташина, 8 июля 2021 года Европейский суд по правам человека присудил ему компенсацию в размере 6 тысяч евро. Он отбывал срок в Норильске, что является нарушением прав заключенного, поскольку его семья жила в Москве и не имела возможности навещать родственника. Так как Асташин был осужден по статье, связанной с терроризмом, его собственные счета заблокированы Росфинмониторингом. Поэтому для выплаты компенсации он отправил реквизиты, принадлежащие его матери. Асташин написал доверенность на имя матери, а она подала соответствующее уведомление в Генпрокуратуру. В ответе Генпрокуратуры говорится, что "выплата по реквизитам банковских счетов третьих лиц в настоящее время не производится", а "сумма компенсации может быть перечислена на лицевой счет Асташина И. И. в учреждении, в котором он содержится". Асташин вышел на свободу в сентябре 2020 года, в заключении он провел 9 лет и 9 месяцев.

Семья Асташиных планирует обжаловать решение Генпрокуратуры и направить жалобу на неисполнение решения ЕСПЧ в Комитет министров Совета Европы.

По делу АБТО в 2012 году помимо Асташина были осуждены еще восемь человек. По версии следствия, они подожгли здание управления ФСБ по Юго-Западному округу Москвы: бросили в здание несколько бутылок с "коктейлем Молотова", засняли это и выложили в соцсети видео с акции с титрами "С днем чекиста, ублюдки!". Суд также признал всех девятерых виновными в поджоге еще нескольких зданий и автомобиля, а также в подготовке теракта на ТЭЦ в Перово. От поджогов членов АБТО не пострадал ни один человек. Студента химического факультета РХТУ им.Менделеева Ивана Асташина, которому на тот момент было 18 лет, следствие посчитало "лидером группировки".

В июне 2021 года ЕСПЧ удовлетворил другую жалобу Ивана Асташина на условия содержания в исправительной колонии №15 в Норильске. Он жаловался, что в в камерах душно, в туалетах нет нормальных перегородок, отсутствуют специальные помещения для курящих.