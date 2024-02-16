Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой: требует 28 лет

Генпрокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой, ранее приговорённой к 27 годам по делу об убийстве провоенного блогера Владлена Татарского.

Ведомство требует для Треповой 28 лет, о которых просило во время рассмотрения дела.

В январе 2024 года суд признал Трепову виновной по трём статьям: о совершении теракта группой лиц, повлёкшего смерть, о незаконном обороте взрывчатки и о подделке документов.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошёл в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Пострадали десятки человек, многие потерпевшие позже подадут к Треповой гражданские иски общей суммой в 50 миллионов рублей. На следующий день после взрыва 26-летнюю Трепову задержали и отправили в СИЗО.

По мнению обвинения, Трепова знала, что в статуэтке, которую она передала Татарскому, находится взрывчатка, и, следовательно, сознательно хотела совершить теракт. Сама Трепова неоднократно отрицала, что знала о взрывчатке, просила прощения у потерпевших и говорила, что сожалеет о смерти Татарского.

По версии следствия, Трепова входила в состав преступной группы, курируемой с территории Украины. ФСБ ранее называла украинца Юрия Денисова одним из организаторов взрыва. Также обвинение утверждало, что к организации теракта причастен живущий в Украине журналист, бывший лидер московского отделения запрещённой в России Национал-большевистской партии Роман Попков. Следствие утверждало, что от него Трепова получила на криптокошелёк около 190 тысяч рублей.

Трепова говорила, что по просьбе Попкова познакомилась с Татарским и ходила на встречи с ним под чужим именем, чтобы вызвать у него доверие. По словам Треповой, передача статуэтки была частью задания, за выполнение которого ей обещали работу журналистом в Украине.