Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории страны украинскую религиозную организацию "Духовный центр "Возрождение"" и одноимённый благотворительный фонд. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Утверждается, что организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности России. Никаких объяснений этому не приведено. В 2017 году ФСБ обвиняла создателя церкви Владимира Мунтяна в том, что он занимается "идеологической обработкой" людей и связан с "сатанистами", писали "Коммерсантъ" и РБК.

Духовный центр "Возрождение" был основан в 2002 году в Днепропетровске как ультрапротестантская религиозная община. Церковь быстро приобрела популярность, построив себе храмы в Днепропетровске, Киеве и Франкфурте. На её мероприятия в Киеве до войны ежегодно собиралось около 10 тысяч человек, писало издание "Бабель".

Объединение украинских протестантов-евангелистов в 2015 году заявило, что "Возрождение" отошло от христианского вероучения и перешло к "оккультным практиками".

Мунтян, в частности, заявляет, что вызывает Святого духа, чтобы снимать родовые проклятия, изгонять демонов и помогать с финансовым благополучением, в церкви его называют "тринадцатым апостолом".