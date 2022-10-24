Суд в Красноярске ликвидировал Церковь последнего завета

Красноярский краевой суд удовлетворил иск местной прокуратуры о ликвидации Церкви последнего завета — религиозной организации, основанной в начале 1990-х бывшим сотрудником милиции Сергеем Торопом, известным под именем Виссарион. Власти обвинили движение в "посягательстве на основы семьи, собственности, здоровья".

Религиозное движение заявляет, что его последователями являются около четырёх тысяч человек. Они верят в то, что Виссарион — реинкарнация Иисуса Христа. Церковь известна закрытыми поселениями, жившими натуральным хозяйством. Её бывшие члены жаловались на психологическое насилие, РПЦ называёт её "тоталитарной сектой".

В сентябре прошлого года Виссарион с несколькими соратниками были задержаны в деревне Город Солнца в Курагинском районе на юге Красноярского края, где живут их последователи. На вертолете их переправили в Красноярск, а оттуда на самолёте в Новосибирск. Ему предъявлено обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью бывших прихожан. Он находится в СИЗО.

Он обвинения в свой адрес отрицает, в Церкви последнего завета заявляют, что их преследуют из-за религиозных убеждений. Адвокат церкви говорил, что что задержание и арест Виссариона могли произойти из-за выступления представителей общины против строительства автодороги через бассейн реки Казыр. Решение о ликвидации организации не вступило в законную силу, оно будет обжаловано, говорится на сайте общины.