Генпрокуратура признала нежелательным Центр Вудро Вильсона

Генпрокуратура России признала работу американского Международного научного центра Вудро Вильсона "нежелательной" в России.

"Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.

Центр был учреждён Конгрессом США в 1968 году как национальный мемориал 28-го американского президента Вудро Вильсона. Центр поддерживает проекты учёных и практикующих специалистов в области политики.