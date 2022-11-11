Генпрокуратура признала нежелательным Центр Вудро Вильсона

Генпрокуратура России признала работу американского Международного научного центра Вудро Вильсона "нежелательной" в России.
"Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.
Центр был учреждён Конгрессом США в 1968 году как национальный мемориал 28-го американского президента Вудро Вильсона. Центр поддерживает проекты учёных и практикующих специалистов в области политики.
- Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
- Центр Вудро Вильсона станет 67 организацией в списке "нежелательных" в России.
- Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с его критикой.
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