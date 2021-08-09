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Генпрокуратура проверит закупки обуви для инвалидов

Генпрокуратура обратилась в Минэкономразвития с просьбой решить проблему государственных закупок для инвалидов средств реабилитации, в том числе ортопедической обуви. Сейчас торги затягиваются или срываются, а россияне получают некачественную продукцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы надзорного ведомства.

Причины срыва поставок — бюрократические. Региональные отделения Фонда социального страхования, отмечает прокуратура, не могут провести закупку у единственного поставщика или на электронном конкурсе, если аукционы затягиваются или изделие не подошло инвалиду. А в тендерной документации заказчики не могут предъявлять требования к квалификации и опыту исполнителей. Наконец, ортопедическая обувь не регистрируется в качестве медизделия, ее изготовление — нелицензируемый вид деятельности, поэтому невозможно обеспечить надлежащий контроль качества. Минэкономразвития в ответ предложило поменять законодательство в области проведения торгов.

По данным первого замминистра труда Алексея Вовченко ежегодно за получением технических средств реабилитации обращаются более 1,5 млн человек. В 2020 году на обеспечение инвалидов средствами реабилитации из федерального бюджета было выделено 35,5 млрд рублей.

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