Генпрокуратура разрешила выплату субсидий чиновникам с жильём

Генеральная прокуратура России не нашла нарушений в выплате субсидий на жилье чиновникам, у которых уже была собственная недвижимость. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко".

В Генпрокуратуре заявили, что "постановление правительства сделало исключение в правилах для высокопоставленных чиновников".

Эксперты ЦАП продолжают настаивать на коррупционном потенциале этой нормы. Руководитель Центра антикоррупционной политики "Яблока" Алексей Карнаухов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение устранить эту норму-исключение о субсидиях для высокопоставленных чиновников из постановления правительства.

"Ветераны умирают в очереди за жильём, а чиновники получают от государства миллионы рублей на покупку третьих, пятых, шестых квартир". Под таким заголовком издание "Важные истории" (включено в России в реестр СМИ-"иноагентов") в ноябре опубликовало расследование, проведённое совместно с организацией "Трансперенси Интернешнл – Россия" (внесена в реестр "иноагентов").

Как утверждается в публикации, с 2012 года около 650 российских госслужащих получили субсидии на приобретение жилья. Среди них есть министр, губернатор и замминистры. Они были признаны "нуждающимися", несмотря на то, что им уже принадлежат квартиры и загородные дома.

Так, министр просвещения Сергей Кравцов, будучи главой Рособрнадзора, в 2016 году он получил субсидию почти на 17 миллионов рублей. При этом тогда его семье уже принадлежали три квартиры.

Этой же схемой воспользовался Одес Байсултанов, заместитель министра спорта России. Его называют двоюродным братом Рамзана Кадырова. В 2017 году он задекларировал девять жилых домов, что не помешало ему получить из бюджета субсидии на 30 миллионов рублей на покупку ещё одного жилья.

Генеральный директор "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов тогда отмечал, что чиновники, по всей видимости, не нарушили букву закона. По его словам, потенциальные коррупционные механизмы заложены в самом постановлении правительства о выделении субсидий на покупку жилья.