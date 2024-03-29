Генпрокуратура России попросила суд национализировать "Макфу"

Генеральная прокуратура обратилась в суд Челябинска с иском о национализации акций крупнейшего в России производителя макаронных изделий — компании "Макфа". Об этом пишет "Коммерсантъ".

В Генпрокуратуре считают, что "Макфа" и ряд других предприятий, включая "Смак" и "Челябинскоблгаз", имеют коррупционное происхождение, так как их бенефициары — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов — занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти. Тем самым они "в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения", считает ведомство.

Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, до 2010 года возглавлял Челябинск, а позже до 2014 года — Челябинскую область. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трёх созывов Госдумы.

Как отмечает издание, по закону они должны были прекратить занятия бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы. Однако, как установила прокурорская проверка, они "фактически" владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали.

Став депутатом, Юревич, как утверждает Генпрокуратура, переоформил бизнес на родителей и сына, а также на друга и делового партнера Вадима Белоусова.

Юревич и Белоусов ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск по делу о взятках за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области.

В августе 2022 года Московский городской суд заочно приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей. В декабре 2023 году Верховный суд отменил приговор.

По данным "Новой газеты Европа" и "Трансперенси Интернешнл – Россия", за два года войны 180 частных компаний в России перешли под контроль государства. В 2023 году российские власти подали рекордные 27 исков о национализации. В 2023-2024 годах российские власти пытались или успешно национализировали активов на общую сумму более одного триллиона рублей.