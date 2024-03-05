Генпрокуратура РФ подала в суды иски о национализации 180 компаний

За два года войны Генпрокуратура России подала в суды 40 исков об изъятии в пользу государства более 180 компаний. Об этом говорится в совместном расследовании издания "Новая Газета Европа" и " Трансперенси Интернешл — Россия".

Авторы проанализировали информацию об исках из системы СПАРК и из базы данных судебных решений и выяснили, что суммарные активы компаний, активы которых планируется изъять, составляют около 1,04 триллиона рублей. Это около 0,6% ВВП России за прошлый год.

Больше всего исков касались предприятий ВПК и машиностроения, пищевой и рыбной промышленности, а также портов и компаний, занимающихся недвижимостью и строительством.

Более 20 исков были удовлетворены по меньшей мере в первой инстанции, говорится в публикации.

Чаще всего поводом для изъятия было незаконное владение собственностью (20 случаев) и нарушение антикоррупционного законодательства (14 случаев). В трёх случаях причиной стало финансирование ВСУ. Некоторые иски не опубликованы или были засекречены, утверждают расследователи.

Число исков о национализации резко выросло за два года войны: в 2020 и в 2021 годах Генпрокуратура подавала по три иска год.

После начала полномасштабной войны России против Украины и введения санкций в России было ужесточено законодательство. В частности, в 2022 году был принят указ, запрещающий сделки с долями иностранцев в стратегически важных предприятиях, прежде всего ТЭК. Совершать такие сделки возможно лишь при наличии разрешения от президента.

В 2023-м был подписан указ о временном внешнем управлении некоторыми активами с иностранным участием, а также принято решение об обязательном дисконте в 50% при продаже российских активов иностранцев и дополнительном взносе в бюджет в размере 15%.

Указ, который разрешил брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из недружественных государств, фактически привёл к их национализации. Например, под временный контроль Росимущества перешли генерирующие компании "Фортум" и "Юнипро", принадлежащие финской Fortum и немецкой Uniper. В 2023 году в распоряжение Росимущества были переданы 100% активов пивоваренной компании "Балтика", 98% которых принадлежали Carlsberg, и 100% российского бизнеса Danone.

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