Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства энергетической компании "Облкоммунэнерго". Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в надзорном ведомстве, фактическими владельцами холдинга считаются бывший советник главы РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса Артём Биков и его деловой партнёр Алексей Бобров.

В иске утверждается, что "выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, государственного унитарного предприятия "Облкоммунэнерго" и его дочерних структур".

По данным Генпрокуратуры, на территории Уральского федерального округа работает группа компаний "Корпорация СТС", которая фактически монополизировала ключевые коммунальные услуги сразу в пяти субъектах России. Биков и Бобров, как утверждается, были её бенефициарами.

Биков и Бобров, по сведениям Генпрокуратуры, с 2007 года проживают в Австрии, где получили гражданство.

Ответчиками по делу также названы бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов, а также вице-губернатор региона Олег Чемезов. По версии прокуратуры, Чемезов занимался лоббированием интересов холдинга и согласовал "кабальные тарифы" после ареста Смирнова в 2025 году по делу о взятках.