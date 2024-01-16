Генпрокуратура требует отдать государству все акции "Рольфа"

Генеральная прокуратура России через суд требует обратить в доход государства все акции автодилера "Рольф". Иск с таким требованием к компании и её основателю Сергею Петрову был подан 27 декабря. Согласно карточке дела на сайте Московского районного суда Санкт-Петербурга, первое заседание по нему назначено на 18 января, сообщает "Медуза".

За несколько дней до подачи иска, 22 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций крупнейшего в стране автодилера "Рольф" во временное управление Росимущества. Это первый случай в России, когда во временное управление государства передаётся компания российского бизнесмена. Основатель "Рольфа", бывший депутат Госдумы Сергей Петров в комментарии РБК назвал решение "правовым беспределом".

Согласно указу президента, акции "Рольфа" должны были формально остаться в собственности зарегистрированной на Кипре компании Delance Ltd. Теперь же Генпрокуратура требует передать их в собственность Российской Федерации, что означает полноценную национализацию "Рольфа".

Сергей Петров основал компанию в 1991 году. В 2019 году против него и ряда руководителей "Рольфа" было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов.

Петров, объявленный Россией в международный розыск, вину не признавал, заявляя, что дело может быть связано с его политической позицией или рейдерским захватом.

С 2007 по 2015 год Петров был депутатом Госдумы. В 2011 году он поддержал массовые протесты против фальсификаций на парламентских выборах. Петров выступал против "закона Димы Яковлева", запрещающего иностранцам усыновлять детей, против "пакета Яровой". Политик не стал голосовать по вопросу присоединения Крыма. После возбуждения уголовного дела несколько прокремлёвских изданий опубликовали материалы о финансировании Петровым деятельности оппозиционера Алексея Навального. Сам Петров напрямую об этом не говорил.