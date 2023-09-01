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Топ-менеджер "Рольфа" приговорён к 8,5 годам колонии за вывод средств

Анатолий Кайро в суде

Черёмушкинский суд Москвы приговорил члена совета директоров компании "Рольф" Анатолия Кайро к восьми с половиной годам колонии. Они признан виновным в незаконном выводе средств за рубеж. По версии следствия, руководство "Рольфа" в 2014 году вывело на счета подконтрольной кипрской фирмы четыре миллиарда рублей.

Помимо Кайро, обвиняемыми по делу проходят основатель "Рольфа" Сергей Петров, бывший генеральный директор Татьяна Луковецкая и Георгий Кафкалия - глава кипрской компании Panabel Ltd, через которую осуществлялись операции. Все они, за исключением Кайро, обвинены заочно, поскольку не живут в России.

Ранее суд уже взыскал с "Рольфа" и его основателя Сергея Петрова 19 миллиардов 400 миллионов рублей. В своём иске Генпрокуратура утверждала, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом, и не декларировал свои доходы от деятельности компании. Петров это отрицал.

  • Уголовное дело в отношении четырёх топ-менеджеров группы компаний крупнейшего в России автодилера "Рольф" возбудили в 2019 году. Основатель "Рольфа" Петров связывал уголовное преследование с рейдерским захватом компании, заявляя, что получал предложения о продаже автодилера.
  • "Рольф" – крупнейший автодилер в России. В сети компании насчитывается 59 шоурумов, в них представлены 20 автомобильных марок и один бренд мотоциклов. В декабре 2021 года сообщалось, что 100% акций "Рольфа" будут проданы автодилеру "Ключавто".

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