Путин подписал указ о передаче Росимуществу автодилера "Рольф"

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций крупнейшего в стране автодилера "Рольф" во временное управление Росимущества.

Как следует из указа, под управление госудрства переходят акции "Рольф", принадлежащие кипрской Delance Limited и "Рольф Моторс". Также Росимущество будет управлять долями компании в уставном капитале "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф Тех", передаёт "КоммерсантЪ".

Основатель "Рольфа", бывший депутат Госдумы Сергей Петров в комментарии РБК назвал решение "правовым беспределом". "Я не знаю как, инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно", - сказал бизнесмен.

Как пишет "Медуза", это первый случай в России, когда во временное управление государства передаётся компания российского бизнесмена.

В 2019 году против экс-депутата и ряда руководителей "Рольфа" было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов. Петров, живший на тот момент в Австрии, и несколько топ-менеджеров компании были заочно арестованы.

По версии следствия, Сергей Петров вступил в сговор с руководителями подконтрольных ему структур и вывел за рубеж 4 млрд рублей через продажу "Рольфу" акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной сумме. 1 сентября нынешнего года Чемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии общего режима бывшего члена совета директоров "Рольфа" Анатолия Кайро.

Петров, объявленный Россией в международный розыск, вину не признавал, заявляя, что дело может быть связано с его политической позицией или рейдерским захватом.

Сергей Петров заседал в Госдуме с 2007 по 2015 год. В 2011 году он поддержал массовые протесты против фальсификаций на думских выборах. Петров выступал против "закона Димы Яковлева", запрещающего иностранцам усыновлять детей, против "пакета Яровой". Политик не стал голосовать по вопросу присоединения Крыма. После возбуждения уголовного дела несколько прокремлёвских изданий опубликовали материалы о финансировании Петровым деятельности оппозиционера Алексея Навального. Сам Петров напрямую об этом не говорил.