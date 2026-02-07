Генпрокуратура требует передать государству систему "Леонардо"

Генпрокуратура России подала иск в Никулинский районный суд Москвы об обращении в доход государства имущества собственников компании "Сирена-Трэвел". Речь идёт о разработчике крупнейшем операторе системы бронирования билетов "Леонардо", которую используют ведущие российские авиакомпании. На информацию в картотеке суда обратило внимание издание РБК.

Иск подан к гендиректору "Сирена-Трэвел" Михаилу Баскакову, его сыну Иннокентию, а также Расулу и Ибрагиму Сулеймановым и ряду других лиц, которые, по данным РБК, напрямую или опосредованно владеют долями в компании. Собеседник издания из числа ответчиков рассказал, что недвижимость лиц, перечисленных в иске, уже арестована. Физлицам, находящимся в России, запрещен выезд из страны.

Ибрагима Сулейманова СМИ называли "миллиардером" и главным бенефициаром компании "Сирена-Трэвел", развивающей систему бронирования "Леонардо" вместе с государственным "Ростехом".

В октябре 2025 года сообщалось о задержании Ибрагима Сулейманова по делу о заказном убийстве бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году и председателя профсоюза "Внуковских авиалиний" Геннадия Борисова в 1999 году. Вину он не признаёт.

"Сирена-Трэвел" - разработчик системы бронирования билетов "Леонардо", которой пользуются крупнейшие российские авиаперевозчики, в том числе "Победа", "Аэрофлот" и Red Wings, отмечает "Медиазона". Издание "Важные истории" сообщало, что через неё продается 80% авиабилетов в России.

При этом в работе системы неоднократно происходили сбои. В сентябре 2023 года система была взломана украинскими хакерами, и в сеть попали данные о 664 миллионах перелётов за 16 лет. Данные использовались журналистами в ряде резонансных расследований, в том числе о покушении на Алексея Навального. "Ростех" объяснял сбой в работе системы DDoS-атаками, которые "шли с территории нескольких стран, включая Украину".

В апреле 2024 года в офисе "Сирена-Трэвел" прошли обыски, которые связывали с атаками на инфраструктуру сервиса и сбоями в его работе. С чем связано нынешнее требование Генпрокуратуры о фактической национализации компании, не сообщается.