Cуд в Москве арестовал предпринимателя Ибрагима Сулейманова по делу о заказных убийствах. СМИ называют бизнесмена бывшим зятем члена правления ЮКОСа Платона Лебедева и совладельцем российской системы бронирования авиабилетов "Леонардо".

Сулейманов был задержан 1 октября. Как пишет "Коммерсантъ", бизнесмен обвиняется в причастности к двум заказным убийствам: профсоюзного лидера "Внуковских авиалиний" Геннадия Борисова в январе 1999 года и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 году. Заседание по делу об аресте прошло в пятницу в Басманном суде Москвы в закрытом режиме.

Предполагаемый исполнитель преступлений Абакар Дарбишев был задержан 1 октября в подмосковном Одинцове и умер после задержания, пишет "Коммерсантъ". Как утверждается, причиной смерти стал сердечный приступ. Сулейманову в изолятор на Петровке, 38 в Москве несколько раз вызывали скорую помощь — как утверждается, тоже из-за проблем с сердцем.

ТАСС и “Известия” называют Сулейманова бенефициаром компании “Сирена-трэвел”, развивающей систему бронирования “Леонардо” вместе с государственным “Ростехом”. Система бронирования используется авиакомпаниями в России и нескольких других странах и с 2022 года обслужила 140 миллионов перевозок, отчитывался "Ростех".

В сентябре 2023 года система была взломана украинскими хакерами и в сеть попали данные о 664 миллионах перелётов за 16 лет. Данные использовались журналистами в ряде резонансных расследований, в том числе о покушении на Алексея Навального.