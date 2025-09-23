Генпрокурор Краснов: восстановление смертной казни в РФ невозможно

Генпрокурор России, кандидат на должность главы Верховного суда Игорь Краснов заявил, что восстановление в России смертной казни "невозможно".

Как отметил Краснов на заседании комитета Совета Федерации, который одобрил его кандидатуру на пост председателя Верховного суда, "позиция государства по данному вопросу окончательная". Краснов сослался на "фундаментальные решения Конституционного суда".

При этом прокурор отметил, что поддерживает принцип "неотвратимости наказания" и "справедливого возмездия" для совершивших преступление.

В России с 1990-х годов действует мораторий на применение смертной казни. Смертные приговоры не выносятся, по статьям, по которым Уголовный кодекс предусматривает их возможность, выносятся приговоры к пожизненному заключению.

В последние годы, на фоне войны в Украине и в особенности после теракта в "Крокус сити холле", ряд лояльных Кремлю политиков и общественных деятелей неоднократно призывал к отмене моратория. Сторонники смертной казни ссылаются в частности на то, что мораторий был введён в связи с вступлением России в Совет Европы, из которого она была в 2022 году исключена. Они призывают отменить соответствующее решение Конституционного суда. Глава этого органа Валерий Зорькин, однако, утверждал, что это невозможно.

Ожидается, что Совет Федерации одобрит кандидатуру Краснова 24 сентября.