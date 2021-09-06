Генпрокурор РФ предложил приравнять оправдание нацизма к экстремизму

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. По мнению генпрокурора, это значительно расширит возможности противодействия таким явлениям.

В Совете Федерации заявили, что поддерживают предложение генерального прокурора и будут работать над соответствующим законодательством в ходе осенней сессии.



В России введена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, ужесточено наказание за реабилитацию нацизма, в том числе в интернете. Принятый в июне по инициативе Владимира Путина закон запрещает публично отождествлять "цели, решения и действия руководства, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси". Кроме того, согласно закону, в России запрещено публично отрицать решающую роль СССР в победе над нацистской Германией.

В апреле Краснов представил доклад, согласно которому число преступлений, связанных с реабилитацией нацизма, за три года выросло в России в два с половиной раза. С шестнадцати в 2018 году до сорока в 2020-м.