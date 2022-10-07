Генри Резник покинул Совет Федеральной палаты адвокатов России

Адвокат Генри Резник сообщил, что выходит из Совета Федеральной палаты адвокатов. Он является также вице-президентом Палаты. В своём заявлении Резник не уточнил причины своего ухода. Он также объявил о сложении с себя полномочий члена Общественного совета при Министерстве юстиции.

Двумя днями ранее, 5 октября, о своём выходе из Совета Федеральной палаты адвокатов объявили ещё два его члена: Константин Добрынин и Вадим Клювгант. Они заявили, что не считают возможным обеспечивать юридическое сопровождение "последних решений российской власти" - очевидно, имея в виду решения об аннексии украинских территорий. Клювгант является вице-президентом Федеральной палаты адвокатов России, Добрынин – её статс-секретарь.