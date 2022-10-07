Генри Резник покинул Совет Федеральной палаты адвокатов России

Адвокат Генри Резник сообщил, что выходит из Совета Федеральной палаты адвокатов. Он является также вице-президентом Палаты. В своём заявлении Резник не уточнил причины своего ухода. Он также объявил о сложении с себя полномочий члена Общественного совета при Министерстве юстиции.
Двумя днями ранее, 5 октября, о своём выходе из Совета Федеральной палаты адвокатов объявили ещё два его члена: Константин Добрынин и Вадим Клювгант. Они заявили, что не считают возможным обеспечивать юридическое сопровождение "последних решений российской власти" - очевидно, имея в виду решения об аннексии украинских территорий. Клювгант является вице-президентом Федеральной палаты адвокатов России, Добрынин – её статс-секретарь.
- Генри Резник - кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, председатель Адвокатской палаты Москвы, член Общественной палаты России. Среди его клиентов были президент России Борис Ельцин, политики Валерия Новодворская, Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, бизнесмены Владимир Гусинский и Борис Березовский, журналисты Наталья Геворкян и Евгений Киселёв.
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