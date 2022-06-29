Адвоката Талантова арестовали до 21 августа по делу о "фейках"

Черёмушкинский районный суд Москвы постановил отправить в СИЗО президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова до 21 августа.

Адвокату вменяют статью о распространении так называемых фейков о российской армии. В апреле Талантов выступил у себя в фейсбуке с осуждением действий российских войск в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины и с поддержкой антивоенных протестов. На его посты обратил внимание "Центр Э" полиции; 28 июня он был задержан в Ижевске и доставлен в Москву.

Защита Талантова предлагала суду избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест или выход под залог. Однако следователь заявил, что на свободе Талантов сможет воспрепятствовать производству по делу, потому что, как адвокат, знает методики, по которым ведётся уголовное следствие.

После задержания Талантова прошли обыски у него дома и в помещении адвокатской палаты Удмуртии. В Ижевске к Талантову не допустили адвоката.

Дмитрий Талантов - один из защитников журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Он рассказывал СМИ о претензиях защиты Сафронова к сотрудникам ФСБ, которые ведут дело журналиста. Коллега Талантова Евгений Смирнов, также выступавший адвокатом по делу Сафронова, считает, что задержание Талантова именно сейчас, когда Мосгорсуд уже начал рассматривать дело Сафронова по существу, могло быть произведено также с целью отстранить адвоката от судебного разбирательства. Сам Смирнов и еще один адвокат Сафронова Иван Павлов после дисциплинарного давления со стороны ФСБ покинули Россию.

По статье российского УК о распространении заведомо ложной информации о действиях вооружённых сил Дмитрию Талантову может грозить штраф от трёх до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, или лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.