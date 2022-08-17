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Генсек ООН приехал во Львов на переговоры с Зеленским и Эрдоганом

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов. Об этом в твиттере сообщил представитель Гутерриша.

В четверг, 18 августа, глава ООН встретится с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. В планах – обсуждение ситуации вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела колонии в Еленовке.

19 августа Гутерриш побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках зерновой сделки.

СМИ также отмечают, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз попытается выступить в роли посредника в нынешнем противостоянии России с Украиной.

В конце июля к возобновлению мирных переговоров Москву и Киев призывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Тогда он сказал, что в войне не бывает победителей.

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