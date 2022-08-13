Разведка Украины предупредила о провокациях вблизи Запорожской АЭС

Украинская и российская стороны 13 августа вновь обменялись обвинениями в ударах по территории Запорожской АЭС, которая, по сообщениям, периодически подвергалась обстрелам всю последнюю неделю.
Атомная электростанция, расположенная в городе Энергодар, считается крупнейшей в Украине и всей Европе. С марта, практически с самого начала российского вторжения на украинскую территорию, АЭС находится под контролем российских военных.
Глава украинской администрации оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в субботу со ссылкой на местных жителей, что российские войска вновь открыли огонь в направлении АЭС из одного из районов города. Орлов порекомендовал горожанам не покидать жилища. Не выходить на улицы посоветовало и руководство украинского "Энергоатома".
Главное разведуправление Украины утром в субботу сообщило в Telegram, что в результате нового артиллерийского удара российской армии на АЭС был поврежден первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушено здание пожарной части, отвечающей за безопасность всего объекта. Как отмечают в украинской разведке, российские военные обстреливают атомную станцию из села Водяное и могут готовить провокации под украинским флагом.
Ранее украинская сторона заявляла, что при ударе в направлении АЭС 5 августа там был повреждён силовой кабель, что привело к остановке работы одного из реакторов, а обстрел в четверг повредил датчики радиации.
Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов в субботу обвинил в новом обстреле АЭС и Энергодара украинские силы. "Прилёты в районе побережья Днепра и АЭС", - написал он в соцсетях.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу, комментируя напряжённость вокруг Запорожской атомной электростанции, отметил, что "Россия обстреливает часть АЭС, откуда идет энергоснабжение юга Украины". "Цель - отключить нас от ЗАЭС и обвинить в этом ВСУ. ООН и МАГАТЭ продолжают смотреть в потолок", - написал Подоляк в Twitter. Его пост начинается со слов: "Зачем россиянам стрелять самим по себе на АЭС? - российские пропагандисты изображают из себя клоунов".
- Ситуации вокруг Запорожской АЭС и связанные с ней опасения ядерной катастрофы стали ранее на этой неделе причиной созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН. Глава организации Антониу Гутерриш призвал прекратить все военные действия рядом со станцией, вывести любой военный персонал и технику и предоставить миссии МАГАТЭ "немедленный, безопасный и беспрепятственный" доступ к ней. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что непосредственной опасности аварии на Запорожской АЭС нет, но ситуация может измениться в любой момент.
- Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Москва считает оправданным, чтобы представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехали на Запорожскую АЭС как можно скорее. При этом Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг атомной станции, на чём настаивает Украина, которая также требует вывести с территории АЭС российские силы. По словам Небензи, Россия защищает АЭС в том числе от возможных терактов.
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