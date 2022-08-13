Разведка Украины предупредила о провокациях вблизи Запорожской АЭС

Украинская и российская стороны 13 августа вновь обменялись обвинениями в ударах по территории Запорожской АЭС, которая, по сообщениям, периодически подвергалась обстрелам всю последнюю неделю.

Атомная электростанция, расположенная в городе Энергодар, считается крупнейшей в Украине и всей Европе. С марта, практически с самого начала российского вторжения на украинскую территорию, АЭС находится под контролем российских военных.

Глава украинской администрации оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в субботу со ссылкой на местных жителей, что российские войска вновь открыли огонь в направлении АЭС из одного из районов города. Орлов порекомендовал горожанам не покидать жилища. Не выходить на улицы посоветовало и руководство украинского "Энергоатома".

Главное разведуправление Украины утром в субботу сообщило в Telegram, что в результате нового артиллерийского удара российской армии на АЭС был поврежден первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а также частично разрушено здание пожарной части, отвечающей за безопасность всего объекта. Как отмечают в украинской разведке, российские военные обстреливают атомную станцию из села Водяное и могут готовить провокации под украинским флагом.

Ранее украинская сторона заявляла, что при ударе в направлении АЭС 5 августа там был повреждён силовой кабель, что привело к остановке работы одного из реакторов, а обстрел в четверг повредил датчики радиации.

Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов в субботу обвинил в новом обстреле АЭС и Энергодара украинские силы. "Прилёты в районе побережья Днепра и АЭС", - написал он в соцсетях.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в субботу, комментируя напряжённость вокруг Запорожской атомной электростанции, отметил, что "Россия обстреливает часть АЭС, откуда идет энергоснабжение юга Украины". "Цель - отключить нас от ЗАЭС и обвинить в этом ВСУ. ООН и МАГАТЭ продолжают смотреть в потолок", - написал Подоляк в Twitter. Его пост начинается со слов: "Зачем россиянам стрелять самим по себе на АЭС? - российские пропагандисты изображают из себя клоунов".