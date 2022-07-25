Зеленский подтвердил, что Украина вскоре возобновит экспорт зерна

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля подтвердил, что в ближайшее время страна возобновит экспорт зерна через Чёрное море в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.



"С нашей стороны действует коридор, в наших водах он контролируется Украиной и проверки [судов] в них будут производиться только украинцами", – заявил Зеленский, подчеркнул, что Украина не срывает экспорт, как это утверждает российская сторона.



По словам украинского президента, дальнейшее обеспечение экспорта лежит на Турции и ООН, которые "должны заботиться о безопасности судов других стран, согласившихся перевозить зерно, кукурузу и ячмень", в том числе контролируя действия России, которая, "как оказалось, может бить ракетами даже после договоренностей".

Председатель ООН Фархан Хак заявил, что первые суда с зерном могут покинуть черноморские порты Украины в течение нескольких дней. Все стороны соглашения, по его словам, подтвердили приверженность Стамбульским соглашениям.

Фархан добавил, что специально созданный совместный координационный центр в Стамбуле будет поддерживать связь с судоходной отраслью и опубликует подробные процедуры для судов в ближайшее время.