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Генштаб РФ пообещал не отправлять срочников осеннего призыва на войну

Россиян, призванных на срочную службу осенью 2022 года, не будут отправлять в аннексированные Россией регионы Украины, в боевых действиях они также участвовать не будут. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский.

Осенний призыв начнется в России 1 ноября — на месяц позже, чем обычно. Перенос связан с перегрузкой военкоматов из-за объявленной 21 сентября мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину завершении мобилизации. При этом официального указа о об этом пока нет.

В рамках осеннего призыва на срочную службу собираются отправить 120 тысяч человек.

При этом запущенный правительством портал "Объясняем.рф" отмечал, что солдат-срочников, у которых служба закончится в октябре этого года, смогут отправить на войну после увольнения в запас.

После начала в феврале вторжения России в Украину российские власти неоднократно подчёркивали, что в так называемой спецоперации должны участвовать только офицеры и контрактники. Однако стали появляться сообщения, что проходивших срочную службу "склоняли к подписанию контракта с Вооруженными силами России", после чего отправляли на войну. Позже Минобороны, признало, что в боях – как утверждается, по вине командиров – участвовали и срочники. Утверждается, что были приняты меры, чтобы больше этого не допускать.

Военнослужащих, подписавших контракт и отказавшихся воевать в Украине, увольняли со службы и делали оскорбительные записи в военных билетах. Некоторым из них удалось обжаловать увольнение в суде.

Так, сегодня Волгоградский гарнизонный военный суд признал незаконной запись "склонен ко лжи и обману" в военном билете бывшего военнослужащего Руслана Махно, отказавшегося ехать на войну в Украину. Об этом сообщает правозащитник Павел Чиков.

В начале августа военная прокуратура в Рязани признала неправомерным печать в военном билете рядового Захара Кукаренко "склонен к предательству, лжи и обману", которую ему также поставили за отказ воевать в Украине.

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