Генштаб ВСУ сменил командование бригады в Купянске

Генштаб ВСУ сообщил об увольнении командования 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая держит оборону Купянска в Харьковской области, а также руководства 10-го армейского корпуса, к которому она относится. Причиной стали сообщения в соцсети Threads о плохом обеспечении бойцов: у военных 14-й бригады на передовой не было пищи и воды. Военные также опубликовали фото своих истощенных тел.

"Бойцы теряют сознание от голода, пьют дождевую воду. Со связью тоже проблемы", – говорится в сообщении.

Купянск – один из важнейших городов на линии фронта. Он был захвачен Россией в самом начале вторжения в 2022 году, однако в сентябре того же года отбит украинскими военными. Российские военные в последние месяцы неоднократно заявляли о его взятии, о чём докладывали и президенту России Владимиру Путину. Каждый раз это оказывалось неправдой, город сейчас, по имеющимся данным, под контролем ВСУ, однако за него продолжаются бои, отмечает "Настоящее Время".

В Генштабе ВСУ признают, что авиационные и ракетные удары по переправам через реку Оскол усложнили логистику украинских подразделений в Купянске: продовольствие и боеприпасы на позиции сейчас доставляют по воде и тяжёлыми БПЛА. Но ответственность за провалы со снабжением в Генштабе возложили на командование бригады, отметив, что там "скрывалось реальное положение дел, было утрачено определенное количество позиций и допущен ряд просчетов по обеспечению военнослужащих".

Группировка объединённых сил ВСУ написала в Telegram, что ситуация с обеспечением позиций военнослужащих 14 ОМБР – это ужасный "управленческий позор". "При этом на разных уровнях звучали доклады о том, что ситуация организована и контролируется, что, как все увидели, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

УНИАН 24 апреля сообщило, что новый командир 14-й ОМБР полковник Тарас Максимов пообщался с военными и опубликовал видео об этом в Facebook. В нем военные на передовой подтверждают что получили самое необходимое, и "продуктов теперь хватает", но один ответил, что им нужно немного времени, чтобы "откормиться". Максимов в видео также пообещал провести ротацию военных на передовой при определенных погодных условиях и выражает надежду, что "всё наладится".