Смена ролей? Контратаки ВСУ на фоне проблем в российской армии

Февраль 2026 года стал первым с ноября 2023 года месяцем, когда российская армия потеряла больше территорий, чем захватила, отмечает OSINT-проект Black Bird Group.

За первые месяцы этого года ВСУ действительно удалось провести контратаку на Участок фронта на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Александровском направлении Участок фронта на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, освободив, по данным украинского командования, 400 квадратных километров территории, а также установить практически полный контроль над Купянском, о "захвате" которого уже неоднократно заявляли как президент России Владимир Путин, так и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Впрочем, российские войска все еще продолжают наступать на различных участках фронта. К тому же заявленные украинским командованием успехи на Южном фронте могут быть преувеличены: как минимум часть "освобожденных" ВСУ населенных пунктов никогда не была оккупирована российскими войсками, а сам участок украинского наступления сегодня представляет из себя большую "серую зону", которая не контролируется ни ВСУ, ни ВС РФ.

Что известно об украинском продвижении?

В начале прошлого года, после захвата Великой Новоселовки, расположенной на стыке сразу трех областей – Донецкой, Запорожской и Днепропетровской – российские войска стали широким фронтом продвигаться на запад, в направлении Гуляйполя (Запорожская область) – единственного крупного населенного пункта в этой части региона. Между ним и Ореховом, другим важным для украинской обороны городом в Запорожской области, находятся лишь поля и села.

Параллельно российские войска продвигались на север и северо-восток, в направлении Днепропетровской области. Осенью и зимой 2025 года ВС РФ наращивали свой успех в этом районе, и, по состоянию на конец января 2026 года, под полным контролем российской армии находились как минимум 8 населенных пунктов в Днепропетровской области.

Продвижению российской армии способствовали и неудачи ВСУ в районе Гуляйполя: в ноябре ситуация для украинской группировки там существенно усугубилась в ноябре, когда ВС РФ буквально за месяц вплотную приблизились к этому городу.

Бои за него велись несколько месяцев и, по состоянию на февраль, Гуляйполе было захвачено российскими войсками, писал американский Институт изучения войны (ISW). Украинский аналитический портал DeepState не подтверждает эту информацию и, судя по их карте, как минимум северо-восточные окраины города до сих остаются в "серой зоне".

Так или иначе, неудачи ВСУ в этом районе позволили ВС РФ двигаться западнее, в направлении Орехова, а также расширить плацдарм наступления российских сил на севере, на стыке с Днепропетровской областью и непосредственно в ней.

В конце января украинские силы в регионе начали наступательные действия на александровском направлении. Целью ВСУ было стабилизировать и улучшить тактическое положение ВСУ, а также побудить ВС РФ использовать накопленные для собственного наступления резервы, рассказал Русской службе "Би-би-си" командир 1-го Отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов.

Как 23 февраля заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, с конца января на александровском направлении группировка Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений ВСУ восстановили контроль над 400 км² территории и восемью населёнными пунктами в этом районе.

Украинские войска атаковали российские силы сразу с нескольких направлений: со стороны Терноватого на северо-востоке от российского плацдарма и со стороны Покровского на севере от него. В результате этих действий, если верить украинскому командованию, была практически полностью освобождена оккупированная часть Днепропетровской области.

Однако, как отмечает аналитик, пишущий в соцсети Х под ником Playfra, под реальный контроль ВСУ за месяц операции могли перейти лишь 20 квадратных километров территории в районе Терноватого–Доброполья, где украинским войскам удалось выдавить российские силы за реку Гайчур, а также провести зачистку и закрепиться на новых позициях.

Он категорически не согласен с заявлением Сырского об освобождении 400 квадратных километров. Plafyra отмечает, что территорию южнее Вербового ошибочно вносят в "освобожденную" и пишет, что в этом районе украинские силы в первую очередь зачистили Новоалександровку, Алексеевку и лесополосы южнее этих населенных пунктов от оставшихся там инфильтрационных групп Небольшие пехотные группы (2-3 человек), проникающие в глубину обороны противника из-за "пористости" сегодняшней линии фронта.. Российским войскам так и не удалось закрепиться в этом районе, и они, по мнению аналитика, "уже давно отказались от попыток захватить эти населенные пункты".

После этого, пишет Playfra, украинская пехота из Вишневого, Вербового, Егоровки и Приволья продвинулась вперед и заняла новые позиции в полях в направлении Успеновки. ВСУ и так находились в этих четырех населенных пунктах, поэтому они не могли быть освобождены, пишет он. Впрочем, по состоянию на 2 марта, полноценная зачистка от инфильтрационных групп в этом районе так и не была проведена.

"Продвижение пехоты вперёд не означает зачистку территории. У российских сил наблюдается та же проблема, но они предпочитают избегать зачисток и просто продолжают наступление, рассчитывая, что украинские очаги сопротивления либо будут уничтожены, либо сдадутся, либо отойдут к своим позициям. Подводя итог, я не согласен с картами, которые окрашивают в синий цвет какие-либо территории, кроме плацдарма у Тернуватого", – отмечает Playfra.

Примерная оценка позиций ВСУ и ВС РФ в районе по состоянию на начало марта

Украинский проект DeepState не спешит "перекрашивать" свою карту. Он действительно перенес часть подконтрольной России территории в "серую зону", но даже спустя месяц после заявлений Сырского не признал контроль над освобожденной, по словам главкома, территорией – она все еще остается "серой", то есть неподконтрольной ни ВС РФ, ни ВСУ.

"Противник продолжает применять тактику просачивания в глубину нашей обороны. Поэтому на карте можно видеть большую площадь "серой зоны", в том числе в населённых пунктах, которые заявлялись как освобождённые, хотя они никогда и не были оккупированы", – написали аналитики 23 марта, комментируя ситуацию на этом участке.

Стоит, однако, отметить, что и никакого продвижения российских сил на этом участке фронта за последние недели зафиксировано не было. Помимо этого, российскому командованию пришлось реагировать на обострение ситуации на александровском направлении и перебрасывать туда дополнительные силы, в частности, силы 68-го армейского корпуса с покровского направления 40-ю бригаду морской пехоты оттуда же. Помимо этого, из-под Покровска на гуляйпольское направление была переброшена часть сил 55-й дивизии морской пехоты.

Американский военный экперт Роб Ли отмечает, что результаты контратак на александровско-гуляйпольском направлении зависят от метода определения текущей линии фронта.

"Некоторые оценки того, сколько территории Украина вернула, исходят из предположения, что Россия контролировала всё, куда смогла проникнуть, но я не уверен, что это так. Поэтому до сих пор не совсем ясно, какую территорию Украина контролировала до операции и какую контролирует сейчас. Значительная часть этих районов остаётся "серой зоной", – отметил он в разговоре с Радио Свобода.

Военный обозреватель Константин Машовец считает, что российская армия на александровском направлении была вынуждена перейти к активной обороне. По состоянию на середину марта ВСУ продолжали добиваться локальных успехов на этом направлении, при этом, отметил аналитик, эти украинские атаки не привели к полной остановке наступательных действий этой группировки, хотя и смогли замедлить их.

По его словам, ситуация на гуляйпольском направлении носит двойственный характер. С одной стороны, 5-я гвардейская обшевойсковая армия (ОА) добивается реальных тактических успехов на этом направлении, которые затрудняют положение ВСУ в районе и даже угрожают некоторым частям украинских сил окружением. С другой стороны, считает Машовец, успешные контратаки ВСУ на правом фланге 5-й ОА и на смежном с ней левом фланге 36-й ОА привели к тому, что украинские силы заняли охватывающее положение по отношению к главным силам российской 5-й ОА, которые пытаются наступать западнее и северо-западнее Гуляйполя.

ВСУ спустя долгое время, вероятнее всего, также удалось взять под практически полный контроль город Купянск в Харьковской области Украины. В сентябре российской армии удалось продвинуться в этом районе и зайти в сам город. Ситуация оставалась напряженной, но в ноябре–декабре 2025 года ВСУ провели наступление к западу от Купянска, деблокировав большую часть города, хотя в нем и наблюдалось очаговое присутствие ВС РФ. С того времени украинская армия проводила постепенную зачистку города, но российские власти продолжали утверждать о полном контроле над ним.

19 декабря об этом заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что в этом районе "окружены 15 батальонов ВСУ" или 6 – 9 тысяч военнослужащих при усредненной численности батальона. Российский телеграм-канал Рыбарь примерно в то же время писал, что ситуация для российских войск в Купянске "хуже критической".

Другой российский Z-канал, "Два майора", назвал распространяющиеся сообщения о взятии Купянска "информационно-психологической операцией", в которой Россия "победила сама себя". Авторы канала "Военный обозреватель" тогда же отметили, что российские военные потеряли контроль почти над всей территорией Купянска.

Несмотря на это, 27 декабря Минобороны России заявило о контроле над населенным пунктом.

Спустя месяц, 27 января, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил уже о контроле над Купянском-Узловым, поселке городского типа в четырех километрах к юго-востоку от Купянска. 29 января было опубликовано видео, на котором командир 413-го отдельного батальона ВСУ Роман Ковалев идет по центру Купянска-Узлового без средств индивидуальной защиты. На видео не слышно ни стрельбы, ни взрывов.

После этого вокруг Купянска наблюдалось относительное информационное затишье, пока 20 марта Z-блогер Владимир Романов не написал в своем телеграм-канале, что город "почти полностью занят ВСУ".

"Под информационным прикрытием (тишиной) МО РФ — ВС Украины ведут зачистку оставшегося северного участка", – написал он.

Он добавил, что все российские военнослужащие, находившиеся в одном из ключевых опорных пунктов ВС РФ в городе – Центральной районной больнице – погибли.

Военный обозреватель Константин Машовец отмечает, что российские войска так и не смогли деблокировать российских военнослужащих, застрявших в купянской больнице, хотя "и очень старались это сделать". При этом, считает он, российское командование в ближайшее время вряд ли откажется от активных действий на этом направлении.

"В первую очередь, из-за морально-психологических проблем в информационном пространстве своего высшего военного и политического руководства. Соответственно, сами российские военные будут весьма и весьма стараться, чтобы "взять Купянск" в действительности", – написал он.

Помимо успехов на Александровском направлении и вероятного завершения зачистки Купянска, украинским силам удалось немного отодвинуть российские войска в районе Степногорска – поселка в тридцати километрах от Запорожья: там украинским войскам удалось замедлить российское наступление, "срезав" куски "серой зоны" в районе Приморского и Лукьяновского.





В середине февраля Машовец писал, что продвижение российских войск в районе города Степногорск замедлилось и почти полностью "обнулилось", а украинские силы провели серию контратак, не только "резко замедлив общее наступление противника, но и заставив российское командование отвести свои передовые подразделения назад".

Тогда же российский провоенный блогер Рыбарь заявил, что обстановка на этом направлении "резко осложнилась", украинские силы пытаются "срезать вклинение к Запорожью на берегу бывшего Каховского водохранилища", "перешли в наступление на участке шириной около 20 километров".

В середине марта Машовец написал, что российские войска безуспешно пытались возобновить продвижение своих сил на этом участке. DeepState также не зафиксировал продвижение российских сил на этом участке за последнее время.

Продвижение ВС РФ в этом районе может позволить России наносить все более интенсивные удары по областному центру, усложняя жизнь для местного населения и логистики армии. Еще одной целью российского наступления в районе Приморского и Степногорска может стать попытка перерезать трассу Запорожье–Орехов, чтобы подготовить плацдарм для дальнейшего, более крупного наступления.

За счет чего Украина наступает?

Роб Ли отмечает несколько причин, благодаря которым украинской армии удалось провести ряд успешных наступательных операций на разных участках фронта. Во-первых, отмечает он, на это влияет избранная Россией тактика инфильтрации, при которой глубина продвижения российские групп не означает фактический контроль над территорией. К тому же, добавляет он, даже если тактика инфильтрации позволяет ВС РФ достичь контроля над определенной территорией, он не всегда является прочным. Во-вторых, говорит эксперт, на успех украинских атак повлияла и плохая погода: затрудняет применение БПЛА, что дает преимущество наступающей стороне.

Роб Ли также напоминает, что на александровском направлении находились наиболее подготовленные подразделения: штурмовые полки и десантно-штурмовые бригады.

"Это наиболее элитные части, которые одновременно вели наступательные действия на нескольких направлениях, создавая на каждом из них проблемы для российской армии. Когда Украина концентрирует силы и имеет время подготовиться к операции, она может добиваться успеха и оттеснять российские войска", – говорит он.

На вопрос о том, насколько логично перебрасывать наиболее эффективные подразделения с самых "горячих" направлений, Роб Ли отметил, что фактически Россия заставила Украину так поступить. Он объясняет, что осенью Россия пыталась продвинуться в районе Покровска и Доброполья (Донецкая область), но не могла добиться там серьезных успехов, поэтому начала активнее наступать в районе Гуляйполя, тем самым растягивая оборону ВСУ.

Тогда украинское командование было вынуждено перебросить на это направления свои элитные подразделения, чтобы затормозить российское наступление. После чего они стабилизировали ситуацию и после смогли частично оттеснить противника.

"Проблема в том, что штурмовые подразделения часто используются для стабилизации линии фронта в местах, где Россия продвинулась, а украинские бригады испытывают трудности. Если их используют в такой оборонительной роли, у них меньше времени на подготовку наступательных операций".

Американский эксперт считает, что если в этом году Украине удастся удерживать фронт относительно стабильным и выиграть время для подготовки штурмовых подразделений, можно будет ожидать больше успешных наступательных операций.

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) изучил, как украинское командование изменило подход к планированию крупных наступательных операций в ответ на доминацию беспилотников в небе и упавшую эффективность механизированных штурмов в рамках этой войны.

Аналитики на основе разговоров с украинскими офицерами создали примерную схему украинской наступательной операции нового образца, разделенную на 7 этапов.

Сбор данных. Украинская армия проводит детальную разведку российских позиций, концентрируясь в первую очередь на логистике и снабжении, а также путях ротации, позициях артиллерии, ПВО и РЭБ, а также точках запуска FPV-дрона, вычисляя таким образом и сами экипажи дронов. Изоляция сектора. Она включает в себя два элемента: проведение ударных операций средней дальности (15-45 километров от условной линии фронта) для выведения из строя средств поддержки противника и отрезание логистических путей и путей снабжения: это происходит за счет дистанционного минирования подходов к передовым позициям противника с помощью беспилотников, а также при помощи FPV-дронов, которые охотятся на технику противника. Снижение боеспособности. Оно включает в себя более делательную разведку и поражение целей уже непосредственно внутри сектора потенциального наступления. "Фиксация" противника. В ходе этой фазы украинские силы стремятся при помощи массового использования беспилотных средств сохранить текущую конфигурацию фронта. Таким образом ВСУ фактически замораживают обстановку в этом секторе, не давая российским подразделениям передислоцироваться и восполнить потери, а также сохраняет актуальность собранных ранее разведывательных данных. Подавление. На этом этапе наступающие силы активно задействуют на поле боя средства поддержки, обеспечивающие прямую видимость позиций противника: украинские военнослужащие, отмечает RUSI, в последнее время используют для этого наземные роботизированные комплексы (НРК). Они также позволяют в ходе наступления подавлять позиции огнем с флангов: НРК используют не только для снабжения и эвакуации раненых, но и для ведения огня. Вместе с этим активно работают украинские средства радиоэлектронной борьбы, а также артиллерия, в том числе реактивная, поскольку дроны хуже себя проявляют в условиях работающей РЭБ. "Заблокировать и уничтожить". В условиях подавления противника в бой вступают поддерживаемые танками и бронетехникой штурмовые группы. Вместе с этим воздушное пространство контролируется дронами, а по флангам НРК ведут подавляющий огонь. Бронетехника доставляет пехоту на позиции противника, поддерживая штурмовиков огнем из 30-мм орудий, после чего штурмовые группы зачищают российские позиции при помощи гранат. Закрепление. Штурмовые подразделения сменяются свежей пехотой, которые должны возвести новые укрепления на занятом участке. Наступающая сторона затем может перейти к прикрытию подступов к оспариваемой зоне с использованием прямого огня, выдвигая вперёд оборонительные сооружения и БПЛА. На начальном этапе мины, установленные во время фазы изоляции, могут служить оборонительным барьером против контратак. После этого силы могут планировать борьбу за следующий участок.

При этом аналитики отмечают, что не все украинские подразделения обладают подготовкой или ресурсами для проведения подобных операций, однако украинские офицеры оценивают, что успешные атаки с использованием этих методов приводят примерно к 5% потерь в благоприятной местности и около 10% в неблагоприятной. При этом в неудачных атаках, где эти методы не применяются, потери могут достигать 50%, пишет RUSI.

Какие проблемы испытывает российская армия?

Роб Ли отмечает, что российская тактика инфильтрации хуже проявляет себя зимой: без листвы малым группам сложнее маскироваться, а замерзшая земля не позволяет нормально окопаться, да и сами по себе холода усложняют жизнь российским солдатам, пробравшимся за передовые украинские позиции.

Он также отмечает снижение качества подготовки российской пехоты и рост при этом качества подготовки операторов БПЛА.

"Вопрос мобилизации остаётся ключевым: сможет ли Россия набрать достаточное количество людей в этом году? Их заявленная цель – 409 тысяч человек. В прошлом и позапрошлом году они достигали своих целей. Если эта тенденция продолжится, она позволит ВС РФ сохранить за собой преимущество, потому что оно главным образом заключается в численности. Украина по-прежнему испытывает нехватку личного состава, и Россия во многом продвигается именно за счёт этого".

Роб Ли отмечает, что многое в этом году будет зависеть от координации ВСУ: если управление будет работать эффективно, а бригады будут удерживать свои позиции про поддержке растущих сил БПЛА, Украина сможет эффективно удерживать линию фронта, однако, говорит эксперт, для более точных выводов следует дождаться улучшения погоды.

Среди других причин локальных неудач российской армии аналитики выделяли отключение российской армии от спутниковой связи Starlink и замедление мессенджера Telegram, которым для связи и координации пользовалось абсолютное большинство российских военнослужащих.

Команда аналитической группы Frontelligence Insight не нашла убедительных доказательств тому, что потеря Starlink привела к быстрым территориальным потерям с российской стороны, заявил в разговоре с Радио Свобода ее руководитель, пишущий в соцсети Х под ником Tatarigami_UA.

При этом он отмечает, что многие российские дроновые подразделения действительно столкнулись с проблемами из-за нарушений связи, что "однозначно было на руку украинской стороне", однако узлы управления более высокого уровня продолжали функционировать, позволяя российским силам сохранять общий контроль над ситуацией. Поэтому можно сказать, что сбои в работе Starlink сыграли свою роль в ухудшении ситуации для ВС РФ, но не были единственной причиной, говорит аналитик.

Гораздо более серьёзной проблемой для российской армии стал растущий разрыв между политическими целями, поставленными в Кремле, и реальной ситуацией на фронте, считает Tatarigami.

"Когда сроки, привязанные к политическим задачам, не выполнялись, командные структуры часто реагировали либо завышением отчётных результатов, либо чрезмерным расходованием ресурсов в течение 2025 года, чтобы продемонстрировать успехи. Со временем такой подход истощил их оперативные возможности, создав окно возможностей, которым воспользовались украинские силы, проведя успешные контратаки", – объясняет он.

Можно ли говорить об истощении российской армии?

Tatarigami считает, что российские силы действительно демонстрируют признаки истощения, но не в классическом смысле нехватки личного состава: по его мнению, проблема, скорее, заключается в ухудшении физического и психологического состояния военнослужащих.

"Во многих случаях продвижение обеспечивается за счёт принуждения, включая казни и жестокое обращение, что дополнительно подрывает боевой дух и снижает боевую эффективность, несмотря на продолжающийся приток новобранцев", – считает эксперт.

В то же время, со второй половины 2025 года всё чаще наблюдаются ситуации, когда российские подразделения несут потери быстрее, чем способны восполнять личный состав. Это означает, что по мере продолжения войны эффективность их наступлений снижается, а расход ресурсов растёт, считает аналитик Tatarigami.

При этом нельзя сказать, что российская армия прекратила наступать. Из недавней сводки Института изучения войны следует, что ВС РФ все еще пытаются наступать в Сумской и Харьковской областях с целью создания буферных зон. В Донецкой области российские войска пытаются захватить Лиман и продвинуться в направлении Славянска, а также захватить Константиновку, южные окраины которой уже находятся в "серой зоне". Параллельно ВС РФ, после практически полного захвата Покровска и Мирнограда, стремятся продвинуться в направлении Доброполья как с юга, так и с востока. Помимо этого, российская армия все еще наступает западнее Гуляйполя в направлении Орехова.

Как отмечает DeepState, наиболее активные боевые действия сегодня проходят на покровском направлении, на втором месте находится константиновское, на третьем – славянское. Рост активности аналитики также зафиксировали на лиманском направлении.

ISW 22 марта сообщил о начале запланированного Россией наступления Вероятнее, речь идет об интенсификации боевых действий, поскольку российская армия фактически стремится наступать круглый год.. По данным экспертов этой организации, штурмовые действия фиксировались в Донецкой области – в ISW назвали это попытками захватить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

Похожую информацию в тот же день опубликовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он написал в соцсетях, что украинская армия фиксирует попытки ВС РФ активизировать наступательные действия, пользуясь благоприятной для этого погодой.

Действительно, в марте российские войска начали пытаться проводить механизированные штурмы на разных участках фронта. Например, 19 марта ВС РФ предприняли на Лиманском направлении одну из крупнейших за все время вторжения попыток механизированного наступления: по данным Третьего армейского корпуса ВСУ, в ходе попытки штурма российские силы задействовали 28 единиц бронетехники и более 100 мотоциклов, багги и квадроциклов.

Представители подразделения заявили об уничтожении 84 единиц мототехники, 11 БМП и БТР. и трех танков, более 160 беспилотников и о поражении тяжелой огнеметной установки "Солнцепек" и пяти артиллерийских орудий. За сутки российская армия потеряла 288 человек убитыми и 117 человек в виде санитарных потерь Военнослужащие, выбывшие из строя из-за ранений, контузий или болезней..

И хотя, по мнению некоторых аналитиков (1, 2), механизированные штурмы являются сезонным явлением и, вероятно, в скором времени их интенсивность начнем снижаться из-за дороговизны и неэффективности, важным является то, что российская армия не прекращает наступать по всему фронту.

Американский аналитик Роб Ли отмечает, что на ситуацию на фронте влияет сезонный фактор: зимой интенсивность атак обычно снижается, поэтому судить об истощении российских сил можно будет лишь с улучшением погоды.

"В последнее время интенсивность атак уже начала расти, поэтому нужно наблюдать, сможет ли Россия этим воспользоваться и насколько Украина подготовилась за зиму, чтобы нивелировать преимущества России", – говорит он.

Ли считает, что Россия сохранит за собой инициативу на фронте, поскольку она все еще остается "наступающей стороной и продолжает продвигаться".

Он признает, что темпы продвижения ВС РФ действительно снизились, но здесь важно уделять внимание методике подсчетов. Например, консервативные оценки DeepState, которая из-за специфики сегодняшней линии фронта оставляет значительные участки территорий в "серой зоне", показывают не значительное продвижение Украины, а, скорее, сокращение зоны контроля России, говорит Роб Ли.

"Пока Россия способна набирать достаточное количество новых солдат, она будет сохранять способность к продвижению, но при этом есть основания считать, что условия для Украины в этом году будут лучше, чем в прошлом, и что России продвигаться будет сложнее.

Украина начинает лучше понимать, как вести наступательные операции в условиях активного применения дронов, лучше стала использовать Штурмовые войска, Поэтому вполне возможно, что в этом году Украина сможет проводить более успешные наступательные операции", – считает Роб Ли.



