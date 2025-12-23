Генштаб ВСУ сообщил о выходе украинских сил из Северска

Украинские силы вышли из Северска, на востоке Донецкой области. Там российские войска ведут наступление в попытках приблизиться к Славянску - одному из крупных городов области, остающихся под контролем Украины.

Генеральный штаб ВСУ сообщил во вторник об отходе "в целях сохранения жизней воинов и боеспособности подразделений". В сводке штаба говорится, что в районе Северска продолжаются тяжелые бои, и что российские войска обладают "ощутимым преимущество в живой силе и технике". Россияне ведут "активные наступательные действия, несмотря на существенные потери", отметили в украинском Генштабе.

ВСУ утверждают, что пытаются перерезать логистику российских войск, чтобы снизить "наступательный потенциал" их частей и подразделений.

Генштаб Вооруженных сил России ранее в декабре, 11 числа, объявил, что российские войска взяли Северск под контроль. В украинском командовании тогда говорили, что бои за город продолжаются.