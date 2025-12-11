Российские военные доложили Путину о взятии города Северск

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на совещании с Владимиром Путиным в четверг заявил о взятии российскими войсками города Северск в Донецкой области Украины.

Командующий Южной группировкой российских войск Сергей Медведев заявил, что взятие под контроль Северска создало условия для дальнейшего развития наступления в направлении Славянска. Наряду с Краматорском, это крупнейший остающийся под контролем Украины город Донбасса.

Путин заявил, что взятие Северска "значительно приближает новое, успешное наступление по другим направлениям". Он также отметил, что российские войска "поступательно и ритмично" наступают на всех направлениях во всех четырёх регионах, на контроль над которыми претендует Россия - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Северск - город к северу от Бахмута, на северо-востоке Донецкой области. Бои в его окрестностях шли фактически с начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Многие месяцы линия фронта там практически не менялась, в том числе и российские провоенные блогеры критиковали командование за большие потери и доклады об успехах, которых не было.

В последние недели как российские, так и украинские источники, в частности проект DeepState, сообщали о продвижении российских военных и начале уличных боёв в городе. В то же время, украинские военные не признавали потерю города. Согласно карте DeepState, его часть российская армия не контролирует.

Путин неоднократно заявлял, что контроль над всей территорией Донецкой области - одно из ключевых требований, выдвигаемых Москвой.

В последние недели, на фоне мирных переговоров с участием США, Путин несколько раз встречался с российскими военными, которые докладывали ему о взятии городов в Украине. В частности, заявлялось о взятии Купянска в Харьковской области и Покровска - в Донецкой. Украинские военные заявляют, что уличные бои в этих городах продолжаются. В условиях активных боевых действий независимое подтверждение заявлений сторон крайне затруднительно.