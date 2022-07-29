"Гепарды" бегут в Украину. Что происходит с поставками немецкого оружия

В вопросе о поставках немецкого оружия Украине, кажется, наступил прорыв. Вице-президент бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (партия "Союз 90-х/Зелёные") предложила поставлять БТР и танки Киеву напрямую. В Украину уже прибыли первые "Гепарды".

Упреки Киева, молчание Берлина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник с самого начала войны призывал правительство ФРГ поставлять его стране тяжёлое оружие. Дипломат не чурался прямых обвинений и упрекал Германию в нежелании помогать Киеву, а также в том, что именно по вине немецких политиков в Украине гибнут люди.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не отвечал на упрёки. Отмалчивались и члены коалиционного кабинета министров. Лишь из бундестага, от оппозиции, доносилась критика. На позиции, близкие к заявлениям посла Мельника, перешла даже председатель оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, в твиттере также пламенно обвинявшая Шольца и его соратников по Социал-демократической партии в бездействии и косвенной причастности к гибели украинских солдат и мирных жителей. При этом её Свободная демократическая партия также входит в правительство.

Упрёки с разных сторон не стихают до сих пор. Между тем Олаф Шольц в своей речи в бундестаге 1 июня довольно отчётливо ответил на все вопросы. Канцлер перечислил оружие, которое поставляет ФРГ с начала войны: более 15 миллионов единиц различных боеприпасов, сотни тысяч ручных гранат и пять тысяч противотанковых мин, многочисленный взрывчатый материал, автоматы и десятки грузовиков с другими нужными вещами – например, приборы для защиты от беспилотников, приборы ночного видения, санитарный материал, полевые госпитали и многое другое. Позднее появился полный список уже осуществлённых и запланированных поставок (здесь на трёх языках). В целом Германия затратила более 600 млн евро на поставки вооружения Украине и в самом начале войны выделила этой стране 1 млрд евро для прямых закупок у других стран и производителей.

Произошло абсолютное изменение всех парадигм германской политики безопасности

Почему Германия почти не поставляла оружия в начале войны? Мари-Агнес Штрак-Циммерманн разъяснила Радио Свобода: поставки тяжёлых вооружений и оружия в зоны военных конфликтов были однозначно исключены в договоре о создании правительственной коалиции, когда ещё не подозревал о том, что в скором времени начнется полномасштабная война. "Произошло абсолютное изменение всех парадигм германской политики безопасности. Были разрушены твёрдые убеждения и усилия политиков, особенно из левого, социал-демократического спектра, сформированные десятилетиями. Для всех политиков этого крыла случившееся было шоком", – подчеркнула глава оборонного комитета бундестага. С этим фактически согласился и Олаф Шольц, который отметил в своей речи: "Притворяться, будто это не было совершенно особым шагом, неразумно. Мы помогаем [Украине] в больших объёмах".

Безусловную поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине не выражают и граждане Германии. Приоритеты здесь зависят от территориальной принадлежности респондента, которая отражает исторические традиции. По опросам института Forsa, около 60% граждан бывшей Западной Германии, которым всегда были близки трансатлантические связи, одобряет поставки вооружений. Но лишь треть жителей бывшей ГДР высказались "за". Недаром наследница коммунистов – Левая партия – решительно выступает против "военного вмешательства" и поставок оружия Украине.

Тем не менее немецкий журналист, эксперт по оборонной политике Томас Вигольд в разговоре с Радио Свобода также отметил, что Германия "делает относительно много в рамках своих возможностей". Оружие можно поставлять из запасов бундесвера или по прямым заказам с частных оборонных предприятий. Однако после окончания Холодной войны ФРГ начала разоружение, и теперь у немецкой армии осталось только 10% прежних объемов вооружений. "Образовалась настоящая дыра, – говорит Вигольд. – Тем не менее, Германия осуществила очень много поставок летальных и нелетальных объектов. Обвинять страну в отказе от помощи Украине – просто лицемерие!"

Провал в обороне

У крупной промышленной державы не хватает денег на оружие? На самом деле речь даже не о финансовых средствах. Еще в начале войны в Украине командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Альфонс Маис прямо заявил, что к угрозе, возникшей в результате российской агрессии, бундесвер "более или менее не готов". Немецкая армия концентрируется на международных операциях, миссиях по стабилизации военных конфликтов за рубежом. Оборону своей страны и участие в НАТО немецкие политики почти потеряли из виду. Бундесвер не в состоянии даже быстро переместить полностью оснащённую полевую бригаду. Это возможно только при долгосрочном планировании, потому что боевой материал надо собирать из разных мест.

Разве у бундесвера недостаточно оружия? "Это смотря как интерпретировать", – говорит Штрак-Циммерманн. Из 120 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 у бундесвера осталось не более половины. Десять из них уже переданы Украине. Из двух тысяч танков "Леопард-2", которые остались к концу Холодной войны, теперь у немецкой армии только 289, из них лишь 183 боеспособны.

Тем не менее, разъясняет глава парламнетского оборонного комитета, поставка "Леопардов" Украине зависит от "воли в администрации канцлера". В то же время министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт уже отчётливо наметила приоритеты: "Поставляя вооружение из запасов бундесвера, Германия уже подходит к лимиту того, что армия может передать другим странам". Ведь бундесвер участвует в силах быстрого реагирования в Прибалтике и Польше, где также требуется оружие, чтобы в случае чего защищать границы НАТО и Евросоюза.

Разве разумно думать о защите Германии и других стран НАТО, когда в Украине гибнут люди? "Это очень больно, но граница достигнута. Мы должны выполнить свои обязанности в рамках Североатлантического альянса. Необходимо адекватно оценивать потенциал угроз. Американцы поставили больше, потому что у них больше оружия", – разъясняет Радио Свобода представитель минобороны ФРГ подполковник Томас Колацки.

Почему Германия до сих пор не поставляла в Украину тяжёлые танки? Ведь, как говорит эксперт по политике безопасности и обороны берлинского отделения института European Council on Foreign Relations Рафаэль Лоос, именно в нынешних полевых условиях танки могут создать украинской армии очевидное преимущество. "Ни одно государство до сих пор не поставило ни одного современного западного танка Украине", – аргументирует Томас Вигольд. Канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно подчёркивает, что Германия ни в коем случае не будет действовать в одиночку.

Ни одно государство до сих пор не поставило ни одного современного западного танка Украине

Рафаэль Лоос отмечает недостаток координации западных партнёров, что ведёт к хаосу и замедляет весь ход поставок вооружений Украине. Эксперт уверен: НАТО не готово принять решение о совместных действиях по одной единственной причине – Россия сможет использовать это как предлог для эскалации и выведения войны на новую ступень, в том числе с применением оружия массового поражения. Единственно возможным решением было создание контактной группы, первое заседание которой прошло на базе ВВС США в немецком Рамштайне. Именно на уровне контактной группы необходимо будет решать новую острую проблему с поставками боеприпасов для западных вооружений. Благодаря ей в Норвегии удалось найти боеприпасы для немецких ЗСУ "Гепард". Первые пять из 30 уже прибыли в Украину. Тем не менее, Лоос критикует двуличное объяснение партнёров по НАТО: степень эскалации зависит не от метода и объёма участия союзников в поддержке Украины, а от решения одного человека – Владимира Путина, который достаточно доказал, что способен пойти на всё.

Найти, поставить, обучить

Недостаток координации после решения бундестага о поставках тяжёлых вооружений Украине отмечает и председатель оборонного комитета. Она предложила ввести пост национального чрезвычайного уполномоченного для координации поставок оружия. Однако администрация канцлера Шольца пока не считает это необходимым. Бундесвер уже отдал, что мог, и теперь обучает украинских солдат обращению с Panzerhaubitze 2000, реактивными системами залпового огня MARS-II и зенитными самоходными установками "Гепард". Томас Колацки рассказал Радио Свобода, что сейчас на базе бундесвера в земле Рейнланд-Пфальц проходит обучение около ста солдат – как членов экипажей, так и мастеров по ремонту. В целом оно длится не менее пяти недель. Подполковник Колацки подчёркивает: поставленные системы – это современное оружие, которое должно правильно управляться и ремонтироваться после прямых попаданий. Кроме того, ряд украинских военных обучается защите от химических и ядерных угроз. Самолёты бундесвера постоянно принимают на польско-украинской границе тяжело раненых украинских солдат для отправки в немецкие военные госпитали.

Колацки указывает на возможность поставок оружия из запасов оборонной промышленности. Однако на предприятиях нет складов с оружием, всё делается на заказ. На днях правительство ФРГ выделило 1,7 млрд евро для заказа на заводе KMW ста Panzerhaubitze 2000. Их производство будет длиться пару лет, срок поставок ещё не определён. Так же, как и для "Леопардов", необходимо заключить множество контрактов с поставщиками комплектующих. В условиях экономического кризиса после пандемии не все фирмы готовы выполнять договоры сиюминутно. Например, большие проблемы уже сейчас возникли с пушками для танков. В любом случае ни эти гаубицы, ни новые "Леопарды 2" не смогут использоваться на фронте прямо сейчас.

Председатель оборонного комитета бундестага отмечает, что Германия могла бы поставить Украине 50 БТР "Куница" из запасов бундесвера. Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, у бундесвера сейчас есть около 400 этих машин. Завод Rheinmetall в настоящее время модернизирует сто БТР. Каждый ремонт длится не менее двух месяцев. Первые "Куницы" уже отремонтированы. Концерн предложил Украине это оружие и подал заявление в правительство на разрешение для отправки. Однако, пишет издание, решение ещё не принято. По планам правительства, "Куницы" должны пойти на возмещение Греции и Чехии уже поставленных ими в Украину БТР-1 советского производства.



Эти поставки осуществлялись в рамках так называемого "кругового обмена". Эту идею Шольц высказал ещё в марте. Поскольку Польша, Словения, Греция и Чехия обладают большими запасами относительно простого в управлении оружия, которое может быть незамедлительно отправлено на фронт, это решение казалось оптимальным. Однако, как заявила накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, оно "не было достаточно продумано". Оснастить польские батальоны БТР и танками незамедлительно невозможно по тем же самым причинам, что и поставить их в Украину.

В обмен на советские T-72 Польша хотела бы компенсацию один в один "Леопардами-2"

Председатель оборонного комитета бундестага Штрак-Циммерманн объяснила Радио Свобода: "В обмен на советские T-72 Польша хотела бы компенсацию один в один "Леопардами-2". Затем представители Польши захотели получить от 44 до 58 "Леопардов-А4". Правительство ФРГ пообещало им 20 таких танков в течение 2023 года, поскольку они должны быть сначала отремонтированы. Теперь с польской стороны через немецкие СМИ оказывается давление. Это плохо помогает".



Будет ли решена проблема "Куниц" и "Леопардов"? По словам Штрак-Циммерманн, это можно сделать по согласованию с США и Францией, которые также могли бы передать Украине танки. Но пока такое решение не встречает большого воодушевления в администрации канцлера. По словам Штрак-Циммерманн, свободные демократы и "зелёные" придерживаются одной линии, но не видят ведущей роли социал-демократического канцлера.

Эксперт Рафаэль Лоос так же, как и немецкие журналисты и политики, критикует Олафа Шольца за недостаточное разъяснение курса правительства и деталей поставки оружия. Именно это открывает простор для упрёков как внутри, так и за пределами Германии. Лоос считает, что задумываться о поставках оружия Украине надо было 8-12 месяцев назад. Но тогда мало кто в Германии и Европе представлял себе, на что окажется способна путинская Россия.