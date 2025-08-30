Герасимов: война будет продолжена, российские войска наступают

Россия продолжит так называемую специальную военную операцию, то есть войну против Украины. Об этом в субботу заявил начальник Генштаба российских Вооружённых сил Валерий Герасимов. Его выступление опубликовало Минобороны.

Герасимов уточнил, что российские войска продолжат наступательные действия. Как сообщило минобороны, генерал "подвёл итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи группировкам войск на дальнейшую перспективу". Как сказал сам Герасимов, будут определены задачи "на осенний период".

По оценке Герасимова, стратегическая инициатива сейчас полностью находится у российских войск. То, что в ходе летнего наступления им не удалось занять значительные по площади территории, он объяснил тем, что украинские войска сдерживали его за счёт больших потерь. О потерях российских войск он не сказал.

По утверждению Герасимова, российская армия сейчас контролирует 99,7% территории Луганской, 79% территории Донецкой, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей Украины - регионов, на аннексию которых претендует Россия. Эти данные в целом близки к независимым оценкам (относительно Донецкой области у Герасимова они чуть выше). Кроме того, начальник Генштаба упомянул о том, что российские войска контролируют ряд населённых пунктов в Сумской и Днепропетровской областях.

Российские военные наступают на ряде участков фронта и захватывают новые территории, однако темпы продвижения невысоки - речь как правило идёт о десятках или сотнях квадратных километров в месяц, что составляет десятые или сотые доли процента от территории Украины.

Глава российского Генштаба также прокомментировал удары по Украине, нанесённые на этой неделе, в частности по Киеву в ночь на 28 августа. По его утверждениям, атакованы были объекты оборонной промышленности, а также военные аэродромы. При ударе по Киеву был в частности разрушен пятиэтажный жилой дом, погибли 25 человек.

Валерий Герасимов редко выступает на публике. Его нынешние оценки хода войны и слова о том, что она будет продолжена, прозвучали на фоне обсуждений возможного мирного урегулирования, которого стремится добиться в частности администрация Дональда Трампа. От предложенного Украиной по инициативе США прекращения огня без предварительных условий Россия отказалась, а российские требования к мирному соглашению включают в себя, помимо прочего, территориальные уступки, отказ Украины от вступления в НАТО, изменение законодательства.



