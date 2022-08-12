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Герхард Шрёдер подал в суд на Бундестаг из-за лишения его привилегий бывшего канцлера Германии

Герхард Шрёдер и Владимир Путин, архивное фото

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подал в суд на парламент страны — Бундестаг с требованием восстановить отозванные у него привилегии бывшего главы правительства. Он и его адвокат уверены, что депутаты незаконно лишили его офиса в правительстве. Об этом сообщает агентство dpa.

В мае стало известно, что правящая коалиция в Бундестаге решила закрыть офис 78-летнего Шрёдера. Бюджетный комитет парламента решил, что спецобеспечение бывших канцлеров будет теперь обосновываться не статусом, а выполнением ими реальных обязательств, — рассказывает DW. При этом ему оставили пенсию и право пользоваться личной охраной.

По подсчетам СМИ, расходы Шрёдера на персонал в его офисе составляли около 400 тысяч евро в год. На него работали пятеро сотрудников, а руководитель офиса получал зарплату более 10 тысяч евро в месяц, сообщала газета Handelsblatt.

Однако решение закрыть офис, вероятнее всего, было связано с тем, что Шрёдер известен своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным и рассматривается многими критиками как лоббист его интересов в Германии.

Бывшего канцлера резко критикуют за отказ дистанцироваться от Путина, в том числе высокопоставленные политики и его собственная партия. В марте Шрёдера лишили статусов почетного гражданина Ганновера. В мае Европейский парламент призвал включить бывшего канцлера в санкционный список российских олигархов.

Однако напрямую об этом не говорилось. dpa сообщало, что связать закрытие кабинета с Путиным было сложно юридически.

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