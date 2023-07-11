Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Германия передаст Украине танки "Леопард" и БМП "Мардер"

Танк "Леопард 2"

На саммите НАТО в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц и глава Минобороны Борис Писториус объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму почти в 700 миллионов евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

В новый пакет вооружений, по данным издания, должны войти 25 танков "Леопард", 40 БМП "Мардер", два ЗРК "Пэтриот" и 20 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о решении передать Украине ракеты дальнего радиуса действия класса "воздух-земля" SCALP для поддержки контрнаступления украинской армии.

  • В январе этого года Германия также одобрила поставку Украине 178 танков типа "Леопард 1". Конечной целью является поставка Киеву более 100 танков в первом или втором квартале 2024 года. Поставленные Украине танки "Леопард" уже приняли участие в боях в ходе летнего контрнаступления ВСУ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG