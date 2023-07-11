Германия передаст Украине танки "Леопард" и БМП "Мардер"

На саммите НАТО в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц и глава Минобороны Борис Писториус объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму почти в 700 миллионов евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

В новый пакет вооружений, по данным издания, должны войти 25 танков "Леопард", 40 БМП "Мардер", два ЗРК "Пэтриот" и 20 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о решении передать Украине ракеты дальнего радиуса действия класса "воздух-земля" SCALP для поддержки контрнаступления украинской армии.