Германия передаст Украине танки "Леопард" и БМП "Мардер"

На саммите НАТО в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц и глава Минобороны Борис Писториус объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму почти в 700 миллионов евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
В новый пакет вооружений, по данным издания, должны войти 25 танков "Леопард", 40 БМП "Мардер", два ЗРК "Пэтриот" и 20 тысяч артиллерийских снарядов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о решении передать Украине ракеты дальнего радиуса действия класса "воздух-земля" SCALP для поддержки контрнаступления украинской армии.
- В январе этого года Германия также одобрила поставку Украине 178 танков типа "Леопард 1". Конечной целью является поставка Киеву более 100 танков в первом или втором квартале 2024 года. Поставленные Украине танки "Леопард" уже приняли участие в боях в ходе летнего контрнаступления ВСУ.
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