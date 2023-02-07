Германия одобрила поставку 178 танков типа "Леопард 1" Украине

Правительство ФРГ одобрило поставку в общей сложности 178 танков типа "Леопард 1" Украине. Об этом говорится в совместном заявлении министерства экономики и министерства обороны Германии.

Как сообщает портал информационной программы Tagessschau общенационального телеканала ARD, первые два десятка боевых машин должны быть готовы к отправке к лету. Конечной целью является поставка Киеву более 100 танков в первом или втором квартале 2024 года.

Сколько танков будет поставлено на самом деле и когда, зависит от их состояния и "необходимых ремонтных работ". Сейчас танки находятся на предприятиях оборонной промышленности или на крупных складах.

По информации издания Spiegel, администрация канцлера ФРГ готовила сделку по поставке "Леопард 1" продолжительное время. Газета Süddeutsche Zeitung также сообщала, что немецкое оборонное предприятие проведет ремонт 90 боевых машин этого типа, которые уже несколько лет стоят на его складах.

Еще 88 танков "Леопард 1" будут привезены из Италии. Оборонный концерн Rheinmetall уже несколько месяцев назад получил возможность закупить хранящиеся там старые машины. Издержки по ремонту танков будет нести правительство Германии. Финансовые средства будут выделены из пакета помощи украинской армии.

В Киев сегодня прибыл глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он подтвердил сведения о будущих поставках "Леопард 1" и уточнил, что Украина получит эти танки из ряда европейских стран.

Бундесвер окончательно перестал использовать "Леопард 1" в 2003 году и заменил их новой моделью "Леопард 2". Этот тип машин быстрее и намного лучше бронирован.

Около двух недель назад канцлер Олаф Шольц заявил о готовности Германии поставить Украине 14 современных танков типа "Леопард 2" из запасов бундесвера. Они должны быть переданы украинской армии в конце марта.

Берлин пытается убедить другие европейские страны и других партнёров по НАТО оснастить, по меньшей мере два батальона танками "Леопард 2". Канцлер, как пишет издание Spiegel, лично провел телефонные переговоры с лидерами европейских стран, но до сих пор согласия ни от одной страны не поступило.

Правительство ФРГ пытается также заготовить достаточно боевых снарядов для "Леопард 2". Представители оборонных предприятий сообщают, что к отправке готовы лишь 25 тысяч единиц боеприпасов. Уже сейчас может быть запущено изготовление снарядов калибра 105 мм, но их поставка может начаться только через несколько месяцев.

По информации Süddeutsche Zeitung, проблему представляет также транспортировка многотонных боевых машин по железной дороге. Германии предстоит проверить состояние железнодорожного полотна и мостов на всем участке пути.

Киев неоднократно обращался к правительству ФРГ с просьбой о поставках "Леопардов". В последние месяцы украинская сторона говорила о необходимости иметь по меньшей мере 300 современных машин типа "Леопард 2".

В январе Германия после долгих колебаний одобрила поставки в Украину своих основных боевых танков "Леопард 2" как непосредственно из запасов Бундесвера, так и от ранее закупавших эти танки стран Евросоюза.

Киев и Берлин заявляли, что танки не будут использоваться на территории России в её официально признанных мировым сообществом границах. Техника будет задействована только для освобождения территории Украины.

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение Берлина по танкам "крайне опасным". "Решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него", – сказал Нечаев. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки "Леопардов" не сулят ничего хорошего для будущих отношений Берлина и Москвы.

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