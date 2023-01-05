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Германия анонсировала поставку батареи ПВО "Пэтриот" Украине

Германия следом за США поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны "Пэтриот". Об этом по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что американский и германский лидеры подтвердили поддержку территориальной целостности Украины. Байден и Шольц отметили, что продолжат необходимую финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Киева до тех пор, пока это будет необходимо.

Президент и канцлер выразили признательность за военную поддержку Украине со стороны других союзников и партнёров и приветствовали дополнительные безвозмездные поставки вооружений.

Власти Украины неоднократно просили своих западных партнёров о поставках систем противовоздушной обороны. Они стали особенно важны на фоне регулярных российских обстрелов критической и энергетической инфраструктуры Украины. ЗРК "Пэтриот" могут сбивать крылатые и баллистические ракеты малой дальности. Украинские военные будут несколько месяцев обучаться работе с этой системой.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставка США зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" украинской армии приведёт к затягиванию войны.

Ранее западные СМИ сообщили об очередном пакете военной помощи Украине со стороны США в размере трёх миллиардов долларов. В поставки войдут 50 американских бронетранспортёров "Брэдли", Германия передаст Украине от 20 до 40 единиц БМП "Мардер".

В начале года о передаче Киеву лёгких колёсных танков объявила Франция. После этого глава оборонного комитета Бундестага обратилась к Шольцу с просьбой последовать примеру Парижа.

  • Точные характеристики готовящегося к поставке Германия комплекса "Пэтриот" и его модификация неизвестны, однако в батарею обычно входят восемь пусковых установок с четырьмя ракетами, радар и командный пункт. Стоимость батареи оценивается в миллиард долларов, каждая ракета стоит около 4 миллионов.

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