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Германия призвала судить в Гааге Лаврова и Путина. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 22:05

Сергей Лавров (слева), Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 14-й недели 2022 года

Краматорск, Буча, Мариуполь – преступления без срока давности. Германия призвала судить в Гааге Путина и Лаврова. Донбасс в ожидании российского наступления. Удастся ли Путину отпраздновать 9 мая победой в войне с Украиной?

Русские музыканты против войны в Украине. Благотворительный концерт российских исполнителей Noize MC и Монеточки в Риге в помощь беженцам из Украины. Рэперы протестуют, рокеры молчат?

Доллар и евро на черном рынке в России. Рубль отыграл падение начала года, но цены на товары растут. Возвращение в СССР: будут ли уголовные статьи за валютные операции без участия государства? Почему пятый пакет санкции Евросоюза не останавливает Москву?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с общественным деятелем, украинским журналистом Матвеем Ганапольским, экономистом Максимом Блантом и музыкальным критиком Артемием Троицким.

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