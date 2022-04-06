Жестокость и насилие. Мирные жители и пленные в условиях войны

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту Human Rights Watch. О причинах такого решения не сообщается. В России пока такие меры приняты не были. В последние недели неправительственная организация, осуществляющая мониторинг положения с правами человека в мире, опубликовала несколько докладов, посвященных войне России против Украины, в которых на основе свидетельств очевидцев собрана информация о случаях умышленной жестокости и насилия против мирных жителей в Украине, а также свидетельства негуманного обращения с пленными.

В последнем докладе Human Rights Watch, названном "Украина: очевидные военные преступления на контролируемых Россией территориях", содержатся свидетельства, собранные правозащитниками ранее.

В тексте есть и свидетельство жителя Бучи от 4 марта, рассказавшего о действиях солдат в первые недели после того, как они заняли город. Из пятерых задержанных один был застрелен на глазах у местных женщин. В еще одном докладе, опубликованном 30 марта, приводится рассказ Елены Коваль, которая пыталась забрать тело убитого мужа с Яблунского переулка, где, как писало Радио Свобода, находились снайперы, стрелявшие в мирных жителей. По ее словам, российские военные не позволили ей этого сделать, угрожали открыть огонь, если она не уйдет.

Буча, как и многие другие города в окрестностях Киева, которые недавно покинули российские военные, сегодня, по многочисленным свидетельствам, усыпана стихийными захоронениями погибших. Местные жители вынуждены были хоронить на улицах убитых не только в этом городе, но и в других городах под Киевом, находившихся под контролем российских военнослужащих.

Опубликованные в СМИ фотографии братских могил в последние две недели свидетельствуют о том, что в Мариуполе, где также действует армия России, из-за постоянных обстрелов и продолжающихся уличных боев местные жители вынуждены хоронить погибших и убитых во дворах своих домов и в братских могилах.

В докладе неправительственной организации есть рассказы очевидцев или жертв насилия – о внесудебных казнях мирного населения и изнасилованиях. Авторы публикуют свидетельство жительницы села Малая Рогань в Харьковской области, которая рассказала, что 13 марта российский военнослужащий избил ее, несколько раз изнасиловал и изрезал ей лицо и шею. Пострадавшей удалось сбежать в Харьков, где она получила помощь врачей.

В деревне Мотыжин возле городка Макаров к западу от столицы Украины после ухода оттуда российских военных были найдены тела старосты Ольги Сухенко и ее мужа. Игорь и Ольга Сухенко были задержаны российскими военными в середине марта, все это время об их судьбе ничего не было известно. Это не первое убийство мэров украинских городов под контролем России. 7 марта стало известно об убийстве мэра Гостомеля Юрия Прилипко. По данным гостомельских властей, он был застрелен, когда развозил лекарства и продукты местным жителям.

Неизвестными был убит мэр города Кременная Луганской области Владимир Струк. Его нашли мертвым 2 марта после того, как, по словам супруги, 1 марта его выкрали люди в камуфляжной форме. Этот политик был депутатом, избранным в украинский парламент от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", лидером которой является кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Украинские СМИ писали, что он симпатизировал "ЛНР", однако несмотря на это, в 2020 году победил на местных выборах.

Некоторых представителей местной власти в Украине российские военные задерживают. Так произошло с мэром Берислава Херсонской области Александром Шаповаловым и мэром Мелитополя Иваном Федоровым, которого обменяли на российских солдат 16 марта. Иван Федоров говорил, что к нему насилие не применяли, лишь оказывали психологическое давление.

В интервью телеканалу "Настоящее время" журналист из Новой Каховки в Херсонской области Олег Батурин рассказал, что при задержании его ставили на колени, били ногами и прикладами автоматов.

6 апреля стало известно о начале задержаний в Херсонской области представителей крымских татар. Крымскотатарский ресурсный центр сообщает, что российские военные окружили поселок городского типа Новоалексеевка в Херсонской области и начали один за одним обходить дома, а также обстреляли двухэтажное здание в центре поселка. Новоалексеевка известна как место компактного проживания крымских татар, которые повергаются репрессиям в Крыму с начала российской аннексии полуострова.

Херсонский общественный деятель и политик Валерий Синявский 15 марта сообщил о том, что пропал его друг Максим Негров – в прошлом участник боевых действий в Донбассе и член "Европейской партии Украины". Синявский рассказывает, что происходило в городе в последние дни:

Он там находился у них несколько дней, вчера они его выпустили, но у человека нервный срыв, он начал заикаться

– Происходит то же самое, что по всей оккупированной Украине. У них есть списки АТОшников (людей, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донбассе в 2014–2015 годах. – Прим. РС), людей, которые служили в силовых структурах, а сейчас находятся на пенсии. Они работают по этим людям. АТОшников приходят, забирают. Забрали моего товарища Максима Негрова. Забирают людей, активистов, которые были замечены на митингах. У них хорошая аппаратура, с помощью которой они фотографируют активных участников, оцифровывают эти данные, устанавливают место их жительства, а потом приезжают по адресу и забирают. Мы знаем в городе место, где удерживают этих людей. Буквально 20 минут назад мне позвонила девушка и сообщила, что сотрудник полиции снял видео о том, как проходит по городу российская техника, и они отследили, приехали за ним, отвезли в здание – это бывший изолятор временного содержания. Он там находился у них несколько дней, вчера они его выпустили, но у человека нервный срыв, он начал заикаться. Их там пытают, бьют.

У нас здесь в городе работает Росгвардия, а в районах это делают военные, я так понимаю, вместе с ФСБ. И там гораздо хуже, там просто расстреливают людей.

– Что произошло с вашим другом Максимом Негровым?

– В день, когда его похитили, мы с ним утром встретились, обменялись запасными контактами на случай ЧП, чтобы поддерживать связь. А в обед к нему на работу приехали, на сотрудников наставили оружие и приказали: "Звоните ему. Если он не придет, мы сейчас все тут разнесем вместе с вами". И когда ему позвонили, он сказал: "Без проблем, сейчас приду". Он пришел, его посадили в машину, поехали к его жене, сделали там обыск. У дочери была фотография с отцом, где он был в форме со всеми медалями, забрали эту фотографию…

– И с тех пор вы не знаете, что с ним происходит?

– Я весточку получил, что он жив, по его словам, здоров, и не бьют, но это, я так понял, он передал жене, чтобы жена не волновалась. Через паренька, который вместе с ним сидел, он передал номер телефона, и звонила мать этого парня. Она была, мягко сказать, в стрессовом состоянии, плакала, ничего не рассказала, просто сказала: "Так и так, ваш муж жив". Я так понимаю, что с парнем этим тоже не все так просто.

– Вы говорите, что в Херсоне действует не российская армия, а именно Росгвардия. Чем ее действия отличаются от действий российских военных?

– Они специализируются на разгонах демонстраций в России, подавлении массовых беспорядков, поэтому это люди не военные, они просто мясники. Такие крупные мужики, за 100 килограммов… Их работа – бить. По ним это видно.

– По вашей оценке, сколько человек уже задержали и держат в тех административных здания в Херсоне, которые заняли российские силы?

– Задержанных по городу, грубо прикидывая, человек 200. Частично, может быть, кого-то отпускают, – рассказывает херсонский общественный деятель Валерий Синявский.

Аресты, избиения задержанных и внесудебные расправы над мирными жителями на территории Украины происходили задолго до начала нынешней новой фазы агрессии России против Украины. В 2014 году после того, как Россия вывела подконтрольные ей силы из Славянска и Краматорска, в реке Казенный Торец обнаружили прибившиеся к берегу тела трех человек: депутата горловского горсовета Владимира Рыбака (он пытался снять флаг "ДНР" с административного здания и повесить флаг Украины), студента Киевского политехнического института Юрия Поправка и львовского активиста, участника Евромайдана Юрия Дяковского. Обстоятельства их гибели расследовали несколько лет, виновные были названы, однако украинским следственным органам так и не удалось привлечь их ответственности: Россия не реагировала на запросы о выдаче их Украине.

В том, что убить Юрия Поправка приказал в Славянске отставной офицер ФСБ Игорь Гиркин, он сам признался в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Мать Поправки тогда с горечью восприняла его слова: "Убийца сидит где-то в России, сыт и доволен, а своего Юры я уже никогда не увижу". Ярослава Поправка несколько лет назад в интервью рассказывала, что судмедэкспертиза показала следы пыток на теле ее сына: "…Задели слова Игоря Гиркина о том, что "нет человека – нет проблем". Эта фраза показала все, что там происходило. То есть только что-то не так – людей просто уничтожали и закапывали в лесу. И даже крестик не ставили… согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ребят пытали ... Очень тяжелые были издевательства, смерть длинная и в муках ... На теле ожоги от электротока, окурков, щёчка сына проколота, везде синяки, тело как будто сверлили…"

В отличие от России, Украина после окончания горячей фазы боевых действий в Донбассе в 2015 году привлекала к ответственности своих граждан за нарушение правил ведения войны. Ряд судебных разбирательств происходили несколько лет. Наказание за убийство Рыбака, Поправка и Дяковского не понесли до сих пор даже те, кто признавался в содеянном преступлении. Россия называла происходящее в Донбассе "гражданской войной" и отказывалась от ответственности, хотя были многочисленные свидетельства ее участия в боевых действиях на стороне "ДНР" и "ЛНР". Украина не вводила военное положение, а называла боевые действия в Донбассе "антитеррористической операцией", что также осложняло наказание виновных в преступлениях. По итогам новой фазы войны, которую Россия продолжает вести против Украины уже восьмой год, появился шанс на международном уровне осудить преступления над мирным населением.

В первые недели войны в соцсетях появилось множество видеосвидетельств о военнослужащих, взятых сторонами в плен. Многие обращали внимание, что некоторых пленных раздевают перед транспортировкой в места содержания, ставят на колени или заклеивают глаза скотчем. Например, на этой видеозаписи от 14 марта украинские военнопленные (их можно опознать по синей ленте на рукаве, которую используют вооруженные силы Украины в пригородах Киева) стоят на коленях перед военнослужащими российской армии. На этом видео, обнародованном Министерством обороны Украины 2 марта, у некоторых российских пленных связаны руки во время допроса, еще одно видео, опубликованное в YouТube, якобы демонстрирует кадры, снятые полицией Киева, на которых у российских военнопленных скотчем завязаны глаза (подтвердить, что эти кадры действительно снимали киевские полицейские, даже несмотря на присутствие их символики на видео, в нынешних обстоятельствах сложно).

Самым недопустимым случаем возможного нарушения гуманного обращения с военнопленными стало видео, на котором запечатлена стрельба по ногам. На кадрах сняты предположительно украинские военнослужащие (видны голубая и синяя повязки на рукаве), которые проводят допрос лежащих на земле предположительно российских военнослужащих, среди них есть и один азербайджанец. Новым прибывшим пленным участники допроса стреляют по ногам. Предположительно, речь идет о кадрах, снятых в Харьковской области. Это видео опубликовал впоследствии в соцсетях глава офиса президента Украины Алексей Арестович, призвавший к соблюдению правил ведения войны и заявивший о том, что власти Украины будут расследовать этот случай, имеющий, по его словам, признаки военного преступления, если выяснится, что опубликованные кадры – не фейк.

В докладе от 31 марта сотрудники Human Rights Watch приводят данные из репортажа журналистов Associated Press, посетивших населенный пункт в пяти километрах от Харькова – Малую Рогань, где они побывали в конце марта. В тексте говорится, что журналисты видели на улицах тела двух российских солдат и еще двоих, брошенных в колодец. По словам украинского военного, который их сопровождал, тела могли сбросить в колодец для того, чтобы отравить питьевую воду. Местный житель рассказал журналистам, что в плен были взяты 5 российских военнослужащих, "один из них пытался убежать и был убит". В тексте говорится о том, что на улицах города были снайперы, что усложняло его освобождение. По свидетельствам местных жителей, снайперы находились и в Яблуневом переулке в Буче под Киевом, где после ухода оттуда российских военных было найдено большое количество тел убитых мирных жителей.

Несмотря на то, что проверить подлинность приведенных в этой статье свидетельств в условиях ведения боевых действий невозможно, очевидно, что пленные были и остаются у обеих сторон конфликта. С начала войны состоялось три их крупных обмена. Девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя, затем Россия и Украина обменялись морпехами, а самый крупный обмен в формате 86 на 86 произошел 1 апреля.

После появления в соцсетях видеокадров с военнопленными многие международные организации призвали стороны соблюдать положения Женевской конвенции. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch от 3 апреля. В нем авторы пишут, что стороны конфликта будут отвечать за нарушение положений международного гуманитарного права, а также международных законов, регулирующих обстоятельства оккупации.

Женевские конвенции – основополагающие документы, регулирующие гуманное обращение с теми, кто не участвует в боевых действиях. Такими считаются не только мирные жители, но и военнопленные, так как, согласно конвенциям, они выведены за пределы поля боя. В списке военных преступлений, которые прописаны в конвенциях и протоколам к ним, речь идет о преднамеренных убийствах, пытках, бесчеловечном обращении, лишении права на справедливое судебное разбирательство, масштабных разрушениях, захвате собственности, незаконной депортации, принуждении к участию в вооруженных действиях.

Последнее – также часть нынешних боевых действий. После объявления мобилизации в "ДНР" и "ЛНР" предположительно несколько десятков тысяч человек были отправлены воевать на стороне России в нынешнем конфликте. Украина считает жителей этих территориальных образований Донбасса своими гражданами и квалифицирует происходящее как принуждение к участию в войне. Радио Свобода также сообщало о том, что не все жители пророссийских "республик" изъявляют желание участвовать в конфликте.

В 1949 году было принято решение, что Женевские конвенции применяются даже в случае, если имеются все признаки войны, но нет формального ее объявления. Иными словами, это значит, что Россия, даже квалифицируя проводимые ею боевые действия как "спецоперацию", не уходит таким образом от ответственности за совершенные военные преступления и действия Женевской конвенции на нее распространяются. Так же, как подобная ответственность распространяется на Украину.