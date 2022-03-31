Спецоперация девалютизация. Почему в России дешевеют доллары и евро

Курсы иностранных валют в России снижаются. В середине недели доллар на Московской бирже опускался до 83 рублей, евро – до 92 рублей 50 копеек. Значит ли это, что российская экономика начала восстанавливаться после шока, вызванного началом войны и введением международных санкций? Вовсе нет. В нынешних обстоятельствах воспринимать стоимость доллара как значимый экономический индикатор просто бессмысленно. Восстановление "рыночного" курса рубля говорит лишь о том, как сегодня устроен рынок.

Введенные Банком России "временные" ограничения, которые будут действовать до 9 сентября 2022 года, искусственным образом увеличили объем предложения и сократили спрос на Московской бирже. Стоит кратко напомнить, о чем идет речь. Во-первых, сейчас действует правило об обязательной продаже 80 процентов валютной выручки. Причем действует оно не только в отношении экспортеров, которые, несмотря ни на что, продолжают поставлять российское сырье за границу, но и относится ко всем получателям валюты. Даже к ученым, которые проводят исследования на гранты иностранных университетов.

От наличной валюты "отлучили" и все российское население. Банкам просто запрещено продавать ее гражданам

Во-вторых, брокерам запрещено исполнять заявки иностранных инвесторов на продажу российских ценных бумаг. Таким образом, те иностранцы, которые хотели бы вывести деньги из России, лишены такой возможности. В-третьих, от наличной валюты "отлучили" и все российское население. Банкам просто запрещено продавать ее гражданам. Причем речь не только о денежных знаках "недружественных" стран, но и любой иностранной валюте, включая казахстанские тенге и белорусские рубли.

Валютные счета открывать и пополнять можно. Однако на то, чтобы снимать с них валюту или посылать ее за границу, также действуют жесткие лимиты. Привязанные к валютным счетам карты международных платежных систем Visa и Masterсard по своей функциональности превратились по сути в бесполезные почти во всем мире рублевые карты "Мир". А просто так держать доллары и евро на счетах в российских банках без гарантии, что ими в обозримом будущем удастся воспользоваться, просто глупо.

Пожалуй, единственная категория игроков, которая имеет потребность в валюте и возможность ее покупать, – это компании-импортеры. Но и с их стороны спрос существенно сократился. Международные санкции действуют не только в отношении российского финансового сектора. Развитые страны ввели жесткие ограничения на поставку в Россию высокотехнологичной продукции. Более того, многие иностранные компании и без государственных ограничений ушли с российского рынка.

"Лишняя" валюта на счетах сейчас даже импортерам не очень нужна

Так что даже наличие валюты не дает никаких гарантий, что на нее можно будет что-то купить. И к покупательной способности рубля курс доллара или евро по нынешним временам имеет весьма опосредованное отношение. А если учесть, что Центробанк поручил банкам под микроскопом проверять любой платеж или перевод в "недружественные" страны, "лишняя" валюта на счетах сейчас даже импортерам не очень нужна. Не та у них ситуация, чтобы создавать валютные резервы.

В одном из первых экстренных видеороликов, которые "Деньги на свободе" начали выпускать сразу после начала войны, говорилось о том, что покупать валюту тем, кто собирается остаться в России, не имеет большого смысла. С самого начала было очевидно, что заработать, по крайней мере, легально, на этом никто не даст. Доллары и евро нужны тем, кто собирается уехать из России. Везти их приходится наличными, либо ограничивая себя разрешенными 10 тысячами на человека (что для людей, уезжающих в полную неизвестность неизвестно на какой срок, не так уж и много), либо рискуя конфискацией. Но эти 10 тысяч на человека надо еще как-то добыть.

С момента введения Банком России временных ограничений, было понятно, что вынужденно опустевшую нишу рынка обмена валют займет "черный рынок". Так и произошло. Люди довольно быстро начали покупать и продавать в интернете. Объявления о продаже долларов появились даже на Avito. Хотя наиболее популярными и многочисленными стали группы во ВКонтакте и специализированные телеграм-каналы.

Устроены они, как правило, наподобие классических "досок объявлений". Те, кто хочет продать или купить валюту, пишут количество и устраивающий их курс. Потом потенциальные покупатель и продавец списываются "в личке" и договариваются о встрече. Понятно, что риск нарваться на мошенников или откровенных бандитов там гораздо выше, чем на легальном рынке. Но за отсутствием последнего приходится пользоваться тем, что есть. В первые недели после начала войны цена доллара на таких ресурсах держалась выше 200 рублей. Однако сейчас купить можно и по 90.

Самолеты с валютными курьерами летят из Ташкента, Бишкека, Еревана

Связано это с тем, что с одной стороны поток бегущих из России людей начал сокращаться, а с другой – появились каналы полулегальной доставки наличной валюты в Россию. Везут доллары и евро из ближайших стран, где банки открывают рублевые счета и где не действуют ограничения на снятие наличной валюты. Самолеты с валютными курьерами летят из Ташкента, Бишкека, Еревана.

Итак, российский валютный рынок в его нынешнем состоянии слабо отражает то, что происходит с экономикой, а курс доллара "оторвался" не только от нефтяных котировок, но и от покупательной способности российской национальной валюты.

Обменять рубли на доллары по этому курсу могли считаные единицы "выездных"

Единственное, что наглядно иллюстрирует все происходящее в этом сегменте финансового сектора, – стремительный процесс "советизации" советской экономики. До начала 90-х годов абсолютное большинство советских граждан за границу не выезжало и иностранными валютами не интересовалось. Доллар колебался в узком диапазоне между 60 и 70 копейками, но обменять рубли на доллары по этому курсу могли считаные единицы "выездных", да и то в строго ограниченных количествах. Валютные спекуляции были уголовно наказуемым преступлением.

А главное – экономика страны была закрытой, хотя и совсем не самодостаточной. И тем, кто сейчас рассуждает об импортозамещении, неплохо бы вспомнить, что даже СССР с его Госпланом и социалистическим лагерем оказался не в состоянии выжить без импорта, который закончился, когда цены на нефть рухнули.