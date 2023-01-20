Союзники Киева не договорились о поставке западных танков ВСУ. 20 января вечером в Германии прошли восьмые консультативные переговоры о военной помощи Украине на авиабазе США "Рамштайн". Стороны обещали продолжить консультации о поставке танков.

Украинская армия запросила у западных страны сотни американских танков "Абрамс" и немецких "Леопард". В пятницу назначенный на этой неделе новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин пока не принял решения относительно "Леопардов". Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что не может анонсировать ничего нового об "Абрамсах".

Тем не менее ряд западных стран готовы к передаче своих танков Украине. Чехия и Словакия готовы отказаться в пользу Киева от немецких танков, которые они должны получить в обмен на уже отправленные в Украину танки советского образца, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Редакция ссылается на свои источники в дипломатических кругах.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак после пятничного совещания заявил, что страны, эксплуатирующие “Леопарды”, договариваются о создании коалиции, которая передала бы танки Украине. Для этого им потребуется разрешение Германии, передаёт польское издание Onet.