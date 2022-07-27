Германия вложит 180 млрд долларов в переход на "зелёную" энергию

Правительство Германии намерено вложить 177,5 миллиарда евро (180 млрд долларов) за несколько лет в развитие экологически чистой энергетики. Инвестиционный план на четыре года одобрил в среду кабинет министров; теперь его должен утвердить парламент.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что переход на возобновляемые источники энергии не только станет важным шагом в борьбе с изменениями климата, но и поможет Германии преодолеть нефтегазовую зависимость от России.

Средства на осуществление плана не затронут федеральный бюджет. Они будут поступать из специально созданного "Фонда климата и трансформации", а также из штрафных отчислений за выбросы парниковых газов.

Правительство будет субсидировать ремонт старых зданий и модернизацию инфраструктуры, направленные на то, чтобы сделать их более энергоэффективными. Также оно намерено развивать водородный сектор энергетики и снижать эмиссию парниковых газов в атмосферу.

Субсидии на производство электрических транспортных средств, напротив, будут снижены почти вдвое: по словам Линднера, они уже достигли своей цели. Электромобили приобрели популярность, их производители получают многомиллиардные прибыли, и правительство больше не видит необходимости в их широкомасштабной поддержке. Та часть субсидий, которую Минфин готов сохранить, будет касаться в основном производства более компактных и дешёвых моделей электромашин, чтобы сделать их доступными более широким слоям покупателей.

Линднер подчеркнул, что вторжение России в Украину сделало необходимость перехода на новые возобновляемые источники энергии еще более настоятельной, чем раньше.

До начала войны России в Украине российский газ составлял 55% всего газа, потребляемого в Германии. К концу июня зависимость от него была снижена до 26%. Германия и Евросоюз в целом активно ищут замену российским энергоносителям, учитывая в том числе и освоение альтернативных источников энергии.