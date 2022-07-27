Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Германия вложит 180 млрд долларов в переход на "зелёную" энергию

Правительство Германии намерено вложить 177,5 миллиарда евро (180 млрд долларов) за несколько лет в развитие экологически чистой энергетики. Инвестиционный план на четыре года одобрил в среду кабинет министров; теперь его должен утвердить парламент.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что переход на возобновляемые источники энергии не только станет важным шагом в борьбе с изменениями климата, но и поможет Германии преодолеть нефтегазовую зависимость от России.

Средства на осуществление плана не затронут федеральный бюджет. Они будут поступать из специально созданного "Фонда климата и трансформации", а также из штрафных отчислений за выбросы парниковых газов.

Правительство будет субсидировать ремонт старых зданий и модернизацию инфраструктуры, направленные на то, чтобы сделать их более энергоэффективными. Также оно намерено развивать водородный сектор энергетики и снижать эмиссию парниковых газов в атмосферу.

Субсидии на производство электрических транспортных средств, напротив, будут снижены почти вдвое: по словам Линднера, они уже достигли своей цели. Электромобили приобрели популярность, их производители получают многомиллиардные прибыли, и правительство больше не видит необходимости в их широкомасштабной поддержке. Та часть субсидий, которую Минфин готов сохранить, будет касаться в основном производства более компактных и дешёвых моделей электромашин, чтобы сделать их доступными более широким слоям покупателей.

Линднер подчеркнул, что вторжение России в Украину сделало необходимость перехода на новые возобновляемые источники энергии еще более настоятельной, чем раньше.

До начала войны России в Украине российский газ составлял 55% всего газа, потребляемого в Германии. К концу июня зависимость от него была снижена до 26%. Германия и Евросоюз в целом активно ищут замену российским энергоносителям, учитывая в том числе и освоение альтернативных источников энергии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG