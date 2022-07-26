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Кремль сохранит минимальные поставки газа в ЕС на время войны с Украиной

Кремль будет сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, известные с позицией российского руководства.

По словам собеседников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом. В действительности Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров европейских стран и заставить их пересмотреть санкции, а также подход к поддержке Киева. Если поставки не вернутся к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофическая нехватка топлива, отмечает Bloomberg.

По словам одного из источников, "Газпром" уже проанализировал финансовые последствия сокращения поставок для будущего года и решил сократить ущерб за счет растущих цен. Россия ради достижения своих геополитических целей готова держать поставки на низком уровне и дальше, несмотря на потерю дохода, подчёркивает Bloomberg.

Во вторник страны Евросоюза согласовали план, по которому потребление газа будущей зимой сократится на 15 процентов.

В июне "Газпром" сократил поставки в Германию для европейского рынка по газопроводу "Северный поток-1" на 40 процентов - до 67 миллионов кубометров в сутки. Причиной назвали отсутствие турбины для компрессорной станции, которую компания Siemens увезла на ремонт и не вернула в срок из-за санкций.

С 27 июля "Газпром" остановит работу ещё одной турбины "Северного потока-1", сокращая объём прокачки до 20% от плановой мощности. Таким образом, со среды суточная производительность газопровода составит не более 33 млн кубометров газа в сутки. По заявлению корпорации, газотурбинному двигателю на компрессорной станции "Портовая" требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание.

Правительство Германии неоднократно заявляло, что считает причину снижения поставок в Европу не технической, а политической, и обвиняло Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отвергает.

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